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Ekonomi

HSBC'ye 1.9 milyar dolar kara para aklama cezası

İngiltere merkezli banka, ABD'nin yaptırım uyguladığı devletlere ve uyuşturucu şebekelerine 'kara para aklama' konusunda yardım etmekle suçlanıyordu

11 Aralık 2012 09:41

HSBC'nin "kara para aklama" suçlamaları ile ilgili olarak ABD yetkilileri ile vardığı anlaşma kapsamında toplam 1.9 milyar dolar ceza ödeyeceği açıklandı.

Bu tür bir vakada ilk defa bu kadar yüksek oranda ceza ödeniyor.

İngiltere merkezli banka, ABD'nin yaptırım uyguladığı devletlere ve uyuşturucu şebekelerine "kara para aklama" konusunda yardım etmekle suçlanıyordu.

Bu yılın başlarında ABD Senatosu tarafından yapılan bir soruşturmayı takiben HSBC, para aklama işlemlerini kontrol etmek için yeterince önlem almadığını kabul etmişti.


Geçen ay yapılan açıklamaya göre banka herhangi bir anlaşmaya varılması ya da ceza ödenmesi durumunda masrafları karşılamak için 1.5 milyar dolar ayırmıştı.

Wall Street Journal'ın haberine göre anlaşma bugün açıklanabilir. Daha önce İngiltere merkezli Standard Chartered bankası da ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 300 milyon dolar ceza ödemişti.

HSBC'ye verilen 1.9 milyar dolar cezanın 650 milyon dolarının kamu cezası olduğu, 1.25 milyar doların ise HSBC tarafından tazminat olarak ödendiği açıklandı.

ABD Senatosu'nun HSBC'nin para aklama konusunda aldığı önlemlere ilişkin hazırladığı raporun ardından, bu yönde bir anlaşmaya gidilmesi bekleniyordu.

Rapora göre Meksika ve ABD'de HSBC hesapları uyuşturucu patronları tarafından para aklamak için kullanılıyordu.

Ayrıca HSBC'nin İran, Kuzey Kore ve ABD yaptırımı altındaki diğer ülkelere uygulanan kısıtlamaları düzenli olarak ihlal ettiği belirtiliyor. (BBC Türkçe)

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