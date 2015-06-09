HSBC Türkiye ve Brezilya’dan çekiliyor



Avrupa’nın en büyük bankası HSBC yeni tasarruf önlemleri kapsamında 22 bin ila 25 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Mali kriz sonrasında izlediği tasarruf politikalarını sürdüren İngiltere merkezli banka, ayrıca Türkiye ve Brezilya'daki birimlerini satma kararı aldı.

Brezilya ve Türkiye'deki birimlerin kapatılması sonucu ek 25 bin kişi daha işini kaybedecek. Böylece toplamda işten çıkarılanların sayısı 50 bini bulacak.

Tam kadro işlerin sayısının 2017'ye kadar 208 bin ila 211 bine indirilmesi planlanıyor. Personel sayısı geçen yılsonunda 258 bin, 2007 sonu itibariyle ise 300 bindi.

Asya'ya yatırım artacak

HSBC'nin Hong Kong borsasına yaptığı bildirime göre Türkiye ve Brezilya'daki faaliyetler büyük ölçüde sona erdirilirken Asya'ya yatırımlar artırılacak. Banka 2017 yılına kadar yılda 4,5 ila 5 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor. Şirketin yeniden yapılandırılmasının aynı zaman diliminde 4-4,5 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Banka bünyesindeki IT ve hizmet birimlerinde birleştirmelere gidilmesi, yatırım bankacılığının küçültülmesi planlanıyor. Risk ağırlıklı varlıklar ise 290 milyar dolar azaltılacak.

Banka, son dönemde çeşitli skandallarla gündeme gelmişti. Döviz piyasalarındaki manipülasyonlar nedeniyle Amerikan ve İngiliz denetleme kurumlarına yüklü para cezası ödemek zorunda kalmış, İsviçre'deki kardeş şirketin geçmişte müşterilerine vergi kaçırmada yardım ettiği ortaya çıkmıştı.