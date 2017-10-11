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Ekonomi

HSBC: Türk hisselerinde alım için çok erken

Bankanın raporunda, Türkiye'ye ilişkin "ağırlığı azalt" duruşu yinelendi

11 Ekim 2017 14:09

HSBC'nin raporunda Türk varlıklarının ucuz olmasına karşın alım için henüz çok erken olduğu belirtildi.

Bloomberg'ün haberine göre, aralarında John Lomax ve Kishore Muktinutalapati'nin de bulunduğu HSBC analistlerinin kaleme aldığı bir raporda, Türkiye'nin Eylül ayının başından beri gelişen piyasaların altında performans gösterdiği, buna karşın alım için çok erken olduğu belirtildi.

Bankanın raporunda, Türkiye'ye ilişkin “ağırlığı azalt” duruşu yinelendi.

Hem küresel hem de yerel ortamın uygun olmadığı belirtilen raporda, yurt dışının yılın ilk yarısından daha az destekleyici olduğu ifade edildi ve “Özellikle, ne dolar ne de Petrol fiyatları büyük bir ihtimalle destekleyici olacak.” dendi.

Yurt içi tarafta ekonominin fazla ısındığı ifade edilen raporda, ya yavaşlama olacağı ya da dış risklerin artacağına dikkat çekilirken, her ikisinin de eşit derecede “olumsuz etkili” olduğu belirtildi.

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