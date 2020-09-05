HSBC: ÖTV değişikliğinden Tofaş olumlu, Doğuş olumsuz etkilenecek

HSBC bankasının küresel araştırma birimi, otomotivdeki son ÖTV zamlarının Borsa İstanbul’da işlem gören sektör şirketlerinin hisselerini nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir rapor yayınladı.

Ne olmuştu?

ÖTV oranlarında ve ÖTV matrahında yapılan değişiklikle 1600 CC üzerindeki araçların ÖTV oranı artırılırken altındaki bazı modellerde küçük oranlı indirim yapılmıştı. Hükümet, değişikliğin sebebini ithalatı düşürüp, yerli üretimi artırmak olarak açıkladı. Alt dilimlerdeki güncelleme fiyatları yüzde 3-6 düşürürken, orta ve üst segmentlerdeki ÖTV artışlarının yüzde 13-23 arası zamma neden olacağı belirtiliyordu. Hükümet, değişikliğin sebebini ithalatı düşürüp, yerli üretimi artırmak olarak açıklamıştı.

Şirketleri nasıl etkileyecek?

HSBC, raporunda ÖTV değişikliğinin Tofaş’ı olumlu, Volkswagen, Audi ve Porsche’nin Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv’in ise olumsuz etkileneceği değerlendirmesini yaptı.

HSBC, orta, üst ve lüks segmente yönelik Alman otomobillerini ithal eden Doğuş’un karardan olumsuz etkileneceğini savundu. Raporda, Doğuş’un ithal ettiği araçların yüzde 80-85’inin ÖTV artışından etkilendiğini belirtildi. HSBC, bu modellere yüzde 12.5-23 arasında zam yapılacağını tahmin etti. Bununla birlikte VW’nin sağlayacağı fiyatlama desteği ile markaya yönelik Türkiye’deki güçlü algının, ÖTV zammının olumsuz etkisini sınırlandıracağı da, raporda belirtildi.

HSBC, Doğuş Oto’nun 2020 yılı gelirlerinin ilişkin önceki tahminini yüzde 2, 2021 gelirleri için tahminini ise yüzde 6 aşağı çekti.

HSBC'nin araştırma birimi, Türkiye'de üretilen Fiat Egea’nın ise ÖTV değişikliğinden olumlu etkileneği, 2021’de bu modelin yeni versiyonunun piyasaya sunulmasıyla, şirketin pazar payının artacağı öngörüsünde bulundu.