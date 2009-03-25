HSBC bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Avrupa'nın en büyük bankası İngiliz HSBC, küresel kriz nedeniyle istihdamını azaltmaya devam ediyor. Banka, İngiltere'de yaklaşık 1.200 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.



Banka yönetiminin konuyla ilgili açıklamasında, işten çıkarma dalgasının içinde yer alması beklenen kişilere bugün yöneticileri tarafından bilgi verilmeye başlandığı bildirildi.



Yapılan açıklamada, küresel mali krizin başlamasından bu yana herhangi bir devlet desteği almamış olan HSBC'nin, işten çıkarılacak 1200 personeline kariyer desteği vereceği ve çıkarılan personelin HSBC grubu bünyesinde ayrı bir iş koluna yönlendirilmesinin veya farklı bir kurumda profesyonel hayatlarına devam etmeleri için destek verilmesinin planlandığı belirtildi.



Warwick yakınındaki Leamington Spa'daki operasyon merkezinden 280 kişinin işten çıkarılacağı, Newport'taki telefonla bilgi alma merkezinin ise tümüyle kapatılmasının düşünüldüğü ifade edildi. Londra'daki benzeri merkezlerden de 150 kişinin işten çıkarılmasına hazırlanıldığı kaydedildi.



HSBC çalışanlarının üyesi bulunduğu sendika, işten çıkarma kararını kızgınlıkla karşıladı. Unite adlı sendikadan yapılan açıklamada, kararda hiçbir haklı taraf bulunmadığı belirtilirken, İngiltere'deki HSBC çalışanlarının verimli ve işlerine son derece bağlı kişiler oldukları hatırlatıldı.



Bu arada HSBC'nin Londra borsasındaki hisselerinin ise yüzde 1,4 oranında yükselerek 396,75 peniye ulaştığı bildirildi.



HSBC son olarak Aralık ayında İngiltere Londra'daki ofisindeki 500 kişinin işine son vermişti. Banka Eylül ayında da yatırım bankacılığı biriminden 1.100 kişiyi çıkarmıştı.



HSBC'de dünya genelinde 312 bin kişi çalışıyor. İngiltere'deki çalışan sayısı ise 58 bin civarında.























