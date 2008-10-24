HSBC, Bank Ekonomi'yi aldı

HSBC Holdings'den yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun, iştiraki HSBC Asia-Pacific aracılığı ile dünyanın en büyük dördüncü nüfusuna sahip olan Endonezya pazarına el attığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Endonezya'nın lider bankalarından Bank Ekonomi'nin yüzde 88,89'unu 607,5 milyon dolara satın alan HSBC Holdings, birleşme ile Endonezya'da iki kat büyüyecek.



Özellikle KOBİ Bankacılığı alanındaki büyüklüğü ile bilinen Bank Ekonomi'nin, halihazırda 2 bin 200 çalışanı ve 86 şubesi bulunuyor. HSBC'nin birleşme ile şube sayısı 190'a çıkarken, faaliyet gösterdiği şehir sayısı da 24'e ulaşacak. Ekim 2007 verilerine göre, 482 milyon dolarlık piyasa değeri bulunan Bank Ekonomi'nin hisseleri Endonezya Borsasında işlem görüyor. 1989 yılından bu yana Endonezya'da faaliyet gösteren Bank Ekonomi'nin toplam varlıklarının değeri 1,8 milyar dolar. Bank Ekonomi'nin vergi öncesi 9 aylık karı Eylül 2008'de 24 milyon dolar olarak açıklanmıştı."



HSBC Asia Pacific Üst Yöneticisi (CEO) Sandy Flockhart, satın almanın HSBC'nin gelişen piyasalar olan inancının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "235 milyonun üstünde nüfusa sahip olan Endonezya pazarı son üç yıldır ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyor. Son yıllarda gerek ticaret hacmi gerekse doğrudan yabancı yatırımın artışı bu pazara olan inancımızı kuvvetlendirdi. 125 yıldır bu pazarda faaliyet gösteriyoruz ve Endonezya pazarına güveniyor, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



