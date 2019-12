HSBC 17.7 milyar dolarlık hisse ihracı başlattı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, kayıplarını karşılamak için 17,7 milyar dolar değerinde hisse senedi ihracıyla İngiltere'nin en büyük hisse ihracını başlattı. Banka geçen yıl için de vergi öncesi 9,3 milyar dolar kâr açıkladı.



İngiliz HSBC bankası ABD'deki tutsat (mortgage) kredilerinden kaynaklanan büyük kayıplarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için bugün İngiltere'nin en büyük hisse ihracını başlattı.



Avrupa'nın en büyük bankası HSBC yaptığı açıklamada, 17,7 milyar dolar değerinde hisse senedi ihraç edeceğini, cuma günkü kapanışın yüzde 48 altında her biri 254 peniden olmak üzere 5,1 milyar adet hisse satacağını bildirdi.



Açıklamada, HSBC'nin ABD'deki tüketici kredisi verme faaliyetlerini azaltacağı, bu yüzden 6,100 personeli işten çıkaracağı, ancak geleneksel olarak güçlü olduğu Asya'da satın almalara hazır olduğu belirtildi.



HSBC geçen yıl için vergi öncesi 9,3 milyar dolar kâr açıkladı



Birçok küresel oyuncunun aksine HSBC geçen yıl için vergi öncesi 9,3 milyar dolar kar açıkladı. Ancak 2007'de 24,2 milyar dolar kar eden bankanın geçen yılki karı 2007'ye göre yüzde 62 azalarak 9,3 milyar dolar oldu.



Ana sermaye oranını yüzde 8,3 ve sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 11,4 olarak açıklanan HSBC Bank'ın, yaklaşık 12,5 milyar İngiliz Sterlini sermaye artırımı kararı aldığı da kaydedildi. Sermaye artırımıyla, bankanın finansal krize karşı sağlam duruşunu koruması, organik büyümesini sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi ve potansiyel inorganik büyüme için gerekli olan altyapıyı oluşturmasının hedeflendiği ifade edildi. Kararla birlikte HSBC Bank'ın ana sermaye oranının 150 baz puan daha artarak, yüzde 9,8'e yükselmesinin planlandığı aktarıldı.



Açıklamada, HSBC Bank'ın, Kuzey Amerika dışında tüm pazarlarda karlılığını sürdürdüğüne yer verilerek, HSBC'nin, krizin en ağır hissedildiği pazarların başında gelen Avrupa'da karını yüzde 26 arttırarak, 10,9 milyar dolara yükselttiği bildirildi.



Aralarında Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu Asya-Pasifik ve Ortadoğu pazarlarında da HSBC karlılığını yüzde 8 oranında yükselterek, 6,5 milyar dolara yükselttiği belirtildi.



HSBC Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Michael Geoghegan, bankanın kredi-mevduat oranının yüzde 84 seviyesinde bulunduğunu kaydederek, "2008 finansal piyasalar açısından çok özel bir yıldı. Başlı başına tarihe geçecek bir dizi olaylar yaşandı ancak buna rağmen HSBC karlı bankalar arasında kalmaya devam etti. İtici gücümüz olarak tanımlayabileceğimiz kurumsal bankacılık iş kolumuz vergi öncesi karını 7,2 milyar dolara çıkararak bir rekora imza attı. Dış ticaret işlemlerimizde uluslararası gelirimizi üçte bir oranında artırdık. Mevduat ve borçlanma oranlarımız da sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 10 oranında yükseltti" dedi.



Kuzey Amerika'da 15,5 milyar dolar zarar



Geçen yıl Kuzey Amerika'da 15,5 milyar dolar zarar eden banka, HSBC üst yöneticisi Mike Geoghegan dahil üst düzey yöneticilerin 2008 yılı için prim almayacağını kaydetti.



HSBC Başkanı Stephen Green BBC'ye verdiği demeçte, hisse ihracından elde edilecek kaynağın belirsiz ekonomik koşullarda şirkete yardımcı olacağını, paranın mevcut işlerin büyümesinde ve "hedeflenmiş satın almalar" aracılığıyla büyümede kullanılacağını söyledi.



"Öncelikle gelişmekte olan piyasalarda yoğunlaşacağız" diyen Green, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika gibi güçlü oldukları yerlere ağırlık vereceklerini belirtti.



Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da 86 ülkede 9,500 şubede faaliyet gösteren HSBC, 335 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet veriyor.



Açılımı "The HongKong and Shanghai Banking Corporation" olan HSBC bankası, Avrupa, Hindistan ve Çin arasındaki artan ticareti finanse etmek için 1865 yılında kuruldu.



Özellikle Çin'de demir yolu yapımını ve altyapı projelerine kaynak sağlamak için 20. yüzyılın başlarında hükümetlere kredi vererek faaliyet alanını genişleten bankanın birçok görevlisi, 2. Dünya Savaşı sırasında Asya'da savaş esiri oldu.



Savaştan sonra Hong Kong'daki merkez ofisini yenileyen HSBC, Hong Kong'un ekonomisinin yeniden yapılanmasında anahtar rol oynadı. ABD'de Marine Midland Bank'ı ve İngiltere'de Midland Bank'ın yüzde 15'ini satın alan HSBC, 1980'li yıllarda batıya doğru genişlemeye başladı.



Daha sonra 1997 yılında Arjantin ve Brezilya'da önemli satın almalar yapan, 2000 yılında Fransa'nın en büyük bankalarından CCF'yi 11 milyar dolara bünyesine kattı.



Son yıllarda Asya ve gelişmekte olan ülkelere odaklanan HSBC, Çin'de Bank of Communications'ın yüzde 19, Ping An Insurance'ın yüzde 16,8 ve Industrial Bank'ın yüzde 12,8 hissesini elinde bulunduruyor.