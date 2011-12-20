-Hsarlı PTT lojmanları yıkılacak VAN (A.A) - 20.12.2011 - PTT Genel Müdürü Osman Tural, Van'daki depremde hasar gören kuruma ait lojmanların hemen yıkılarak, az katlı ve depreme dayanıklı lojmanlar yapılacağını bildirdi. İskele Caddesi'ndeki Posta İşletme Müdürlüğü binasının yanında PTT çalışanları için konteynerlerin kurulacağı alanı inceleyen Tural, yetkililerden bilgi aldı. PTT personelinin aileleriyle barındığı çadırları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen ve çocuklarla ilgilenen Tural, konteynerleri kısa sürede kurarak personele teslim edeceklerini söyledi. Daha sonra Muradiye ilçesine geçen Tural, depremde oluşan hasar nedeniyle tahliye edilen PTT binasını inceleyerek, PTT Şube Müdürü Ramazan Bulum'dan bilgi aldı. Tural, burada yaptığı açıklamada, Van'daki PTT binalarının ağır hasar görmediğini söyledi. Depremden sonra şimdiye kadar yapılması gereken çalışmaları yerine getirdiklerini belirten Tural, şöyle konuştu: ''Depremde hasar gören lojmanlar hemen yıkılarak, az katlı ve depreme dayanıklı lojmanlar yapılacak. Hizmet binalarımızı ise yeniden gözden geçireceğiz. Bunlarla ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Personelimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ilk başta çadırlar göndermiştik. Şimdi ise Van'daki binamızın yanında bulunan boş araziye, temin ettiğimiz 40 konteyner ve Valilik tarafından verilecek 50 konteynerin kurulum çalışmalarına başladık. Çadır ve lojmanlarda kalan personelimizin barınma sorununu çözeceğiz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz neyse hep beraber çözmeye çalışıyoruz.'' Tural, Muradiye'deki PTT binasının yıkımına hemen başlanarak, yeni binanın inşaatını 6 ayda tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.