HRW: Türkiye’nin erkek şiddetinden kaçan Suudi kadınları geri göndermesinin korkunç sonuçları olabilir

Çeviri: Gonca Tokyol

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), erkek aile üyelerinden şiddet gördükleri gerekçesiyle Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye kaçan kız kardeşlerin geri gönderilmesinin korkunç sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Gözaltında bulunan 30 yaşındaki Ashwaq Hamoud ve 28 yaşındaki Areej Hamoud’un Şubat ayında Suudi Arabistan’tan Türkiye’ye kaçtığını kaydeden HRW, kız kardeşlerin ülkelerinde erkek aile bireylerinin şiddetine maruz kaldığını ve odaya kilitlenerek aç bırakıldıklarını aktardı.

"Ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilirler"

Oturum izni almaya çalışırken 16 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alınan kardeşlerden biri hakkında mahkemenin sınırdışı kararı aldığını, diğer kız kardeşin davasının ile devam ettiğini kaydeden HRW’nin Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, “Ailelerinden ve ülkelerinden kaçan Suudi kadınlar, iradeleri dışında geri gönderilmeleri halinde sözde ‘onur’ şiddeti ve diğer ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilir. Eğer Türkiye bu kadınları geri gönderirse, sonuçları korkunç olabilir” dedi.

Hamoud kardeşlerin babasının, kızlarının Suriye’ye geçerek militan gruplara katılabileceği yönünde ihbarda bulunduğu belirtilirken, kız kardeşler bu iddiaları reddetti. HRW de, babanın iddialarıyla ilgili olarak Hamoud kardeşlerle ilgili adli soruşturma başlatılmadığını ifade etti.

Hamoud kardeşlerin avukatı, ikilinin ilk olarak Abu Dhabi’den Hong Kong’a giderek Yeni Zelanda’ya geçmeye çalıştığını ancak yetkililerin “sığınma başvurusunda” bulunacaklarından şüphelenmelerinin ardından ülkeye girişlerinin engellendiğini söyledi. Avukat, Hamoud kardeşlerin bunun ardından Türkiye’ye geldiğine dikkat çekti.