HRW: Türkiye'de OHAL kaldırılsın

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye'de olağanüstü hal uygulamasının bir kez daha üç ay uzatılmasının gündeme getirilmesini eleştirdi. İnsan Hakları İzleme örgütü olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasınıa dair teklifin geri çekilmesini istedi.

İnsan hakları savunucuları salı günü İstanbul'da yaptıkları açıklamada, ‘Pazar günkü referandumdan önce başlatılan siyasi baskılara son verilmesini' talep ettiler.

Örgüt ‘referandum ve evet kampanyasının olağanüstü hal ortamında ve 2016'daki darbe girişimi sonrası başlatılan baskıcı uygulamalar eşliğinde yürütülmüş olmasını' eleştirdi.

HRW Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, anayasa değişikliği referandumunun az farkla Evet çıkmasının ardından Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘sadece taraftarlarının değil, bütün Türklerin menfaatine uygun çalışması gerektiğini belirtti. Williamson Türkiye'de insan haklarına saygının yeniden tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) gözlemci heyeti de referandum sürecini eleştirmiş ve ‘büyük çapta teknik sorunlar çıkmamış olmasına rağmen seçmen kitlelerinin yeterli ölçüde ve objektif olarak oylamanın ana hatları hakkında bilgilendirilmediğini' öne sürmüştü.

AGİT heyetinin raporunda ‘sonuç itibariyle referandum sürecinde uluslararası standartların geniş ölçüde ihlal edildiği’ ifadesine yer verilmişti.

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DW, kna/AG, GA