HRW: IŞİD Şii Türkmenleri kaçırdı, ibadethanelerini yok etti

Amerika merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak’ta yaşanan insan hakları ihlallerini yakından takip ediyor. Örgüt bugün (28.06.2014) yayımladığı raporunda IŞİD’in (Irak Şam İslam Devleti) Irak’ın Musul eyaleti yakınlarında yaşayan Şii Türkmenlere uygulanan baskıyı konu alan bir rapor yayımladı.

Rapora göre, IŞİD bölgede en az 40 Şii Türkmen’i kaçırdı, 4 ibadethaneyi yok etti ve 2 Şii köyündeki evleri yağmaladı. HRW’nin yerel halk ve bölgedeki gazetecilere dayandırdığı raporuna göre, IŞİD bu iki Şii köyündeki 950 aileye köyleri terk etmelerini emretti.

HRW’nin terör ve Anti Terör uzmanı Letta Tayler, IŞİD’in bir süredir Türkmenler ve Şiiler gibi azınlıklara saldırganca bir politika izlediğine dikkat çekiyor. IŞİD’in yağmaladığı 2 Şii köyü Musul’a 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Görgü tanığı Haider, “IŞİD bu köydeki erkeklerin hepsini topladı ve onlara kimlik kontrolü yaptı. Sunni olanları ayırdı ve geriye kalanları araçlarına bindirip kaçırdı. O günden beri kaçırılanlardan haber alamıyoruz” dedi. Çiftçilikle uğraşan 40 yaşındaki Haider’e göre IŞİD genellikle kaçırdığı kişileri öldürüyor.

Adı açıklanmayan başka görgü tanıklarına göre IŞİD, bu iki köydeki İmam Abbas cami dâhil 4 Şii camini havaya uçurdu ve ev ev dolaşarak bulduğu altın, para ve elektronik eşyaları talan etti. IŞİD, geçtiğimiz günlerde (25.06.2014) Musul’un 50 kilometre batısında yer alan Tel Afar kentini ele geçirdi. Bunun üzerine şehirde yaşayan Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu şehri terk etti. Aynı gün IŞİD, Tel Afar’da yer alan Hristiyan, Yezid ve Kürt azınlığın kullandığı tarihi tapınakları yok etti.

HRW tarafından yayımlanan raporun tam metni için tıklayın