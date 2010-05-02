Hristofyas'tan Eroğlu'na çağrı

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na, önceki Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile müzakerelerde üzerinde anlaştıkları konuları kabul etme çağrısında bulundu.





Rum radyosunun haberine göre, Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (PEO) 1 Mayıs etkinliğine katılan Hristofyas, Eroğlu'nu, Talat ile ''anlaştıkları müzakere zeminini ve vardıkları görüş birliklerini onurlandırarak, müzakerelere ortak mantık zemininde gelmeye'' çağırdı.





''Eroğlu'nun çağrısına uyması halinde, yıl sonuna kadar Türkiye'yi de tatmin edebileceklerini'' söyleyen Hristofyas, ''Mesele, Türkiye'nin müzakereleri nasıl yönlendirdiği ve hangi çözüm için ne direktifler verdiğidir'' dedi.







Eroğlu, Downer ile görüşecek







KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerinin devamıyla ilgili New York'ta BM merkezinde temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer'ı yarın kabul edecek.





Kıbrıs'a bugün dönecek Downer, ay sonunda başlaması beklenen yeni tur doğrudan müzakereler ışığında bazı temaslarda bulunacak.





Downer, yarın Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ardından da Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile bir araya gelecek.