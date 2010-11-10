-HRİSTOFYAS'A TEHDİT MEKTUPLARI LEFKOŞA (A.A) - 10.11.2010 - Kıbrıs Rum kesiminde, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve bazı siyasilere ''Türklerle kahve içmekten vazgeçin'' ifadesinin yer aldığı tehdit mektupları gönderildiği belirtildi. Alithia ve Simerini gazetesinin haberlerine göre, Hristofyas'ın yanı sıra ana anamuhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis ve Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, Eğitim Bakanı Andreas Dimitriu'ya, içerisinde bıçak da bulunan, ''Herkül'' imzalı tehdit mektupları gönderildi. Hristofyas ve Anastasiadis'in torunlarının kaçırılmasının da planlandığı belirtildi. Haberlere göre, 20 gün önce 6 Rum siyasiye birer tehdit mektubu gönderildi, ancak sadece 4'ünün ismi açıklandı. Tehdit mektupları aynı gün gönderildi. Karoyan ve Anastasiadis'e yönelik mektuplar, partilerinin posta kutularından çıktı ve zarfların üzerinde alıcı isimlerinin yanında ''şahsa özel'' ibaresi yer aldı. Zarflar, alıcıların bürolarında açıldı ve içinde; günlük gazetelerden kesilerek yazılan, A-4 ebadında birer fotokopi şeklinde mektup ile bir bıçak olduğu saptandı. ''İraklis'' (Herkül) imzalı mektuplarda, ''Türklerle kahve içmekten vazgeçin'' ifadesi yer aldı. Tehdit mektubunda, Rum lider Hristofyas, Kıbrıs sorununda aldığı kararlardan ve hükümetin iç yönetimle ilgili tercihlerinden dolayı suçlanarak, ''uykusunda öldürülmekle'' tehdit ediliyor. Mektupta şöyle deniliyor: ''İstediğin korumayı koy. Sana dediğim gibi, ben ve grubum, vatanın düşmanlarını öldürmek üzerine uzun yıllardır eğitiliyoruz. Sen de şu anda vatanın düşmanlarından birisin... Kim olduğumuzu, şu anda olduğun yerden çıktığın anda öğreneceksin. Kendinde dinlenecek ve yanlış kararlar alacak güç bulamayacaksın. Elimizdesin, şimdi iktidardayken kendi isteğini ve kendi politikanı canla başla dayatmalısın, sonunda ne olacak?'' Rum Meclis ve DİKO Başkanı Marios Karyan'a gönderilen tahdit mektubunda ise, Karoyan, Hristofyas'ın tavsiyelerini dinlemekle suçlanıyor ve ''Elden gittin... Kurtulmak için istifa et'' deniliyor. Mektupta, ''Hristofyas sana ne tavsiye ediyorsa dinliyorsun, vicdanının ve DİKO camiasının söylediklerini dinlemiyorsun, bu senin hatan; ilk elden yitiksin'' ifadelerine yer veriliyor. Rum Polisi basın sözcüsü Mihalis Katsunodos, tehdit mektuplarını doğrulayarak, konunun geçen aydan beri araştırıldığını belirtti.