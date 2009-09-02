Hristofyas yarınki görüşmelere katılmayacak

KKTC: Erteleme kabul edilemez

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Rum muhtardan suçlama

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakerelerinin ikinci turunun ilki olacak yarınki görüşmesi, Rum tarafınca "ertelendi".Yakovu, KKTC makamlarının Yeşilırmak geçiş noktasında, "Rum ibadetçilere yönelik davranışlarının müzakerelerin ikinci turunun yarınki başlangıcını gölgelediğini" savunarak, "bu nedenle yarınki görüşmeyi ertelemeyi tercih ettiklerini" söyledi.Bu "ertelemeden" Hristofyas'ın da haberdar olduğuna işaret eden Yakovu, yarınki görüşmeyi ertelediklerini, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki Özel Danışmanı Aleksander Downer'e de bildirdiklerini açıkladı.KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca ise, Kıbrıs Rum tarafının yarın yapılacak 41. liderler görüşmesini, Yeşilırmak kapısında yaşanan gelişmelerden dolayı "erteleme" kararını basından öğrendiklerini ve Cumhurbaşkanlığına bu konuda henüz resmi bilgi ulaşmadığını söyledi.Hasan Erçakıca, Rumların görüşmeyi "erteleme" kararının Rum haber ajansında da yayımlandığına işaret ederek, buna artık "resmi" denilebileceğini kaydetti.Rumların "erteleme" için gösterdiği gerekçenin doğru olmadığını ve böyle bir gerekçenin kabul edilemeyeceğini belirten Erçakıca, Kıbrıs Türk tarafının bugün Yeşilırmak'tan yapılması beklenen geçişle ilgili daha önce varılan mutabakata tam olarak uyduğunu söyledi.Sabah saatlerinden itibaren, geçişlerin mümkün olduğunca seri olması için gerekli bütün önlemlerin alındığını anlatan Erçakıca, "Ne yazık ki bazı Rumlar, listede isimleri olmadığı halde geçmek istediler. Bazılarının listede isimleri vardı, fakat kimlik kontrolü yaptırmak istemediler. Dolayısıyla prosedüre uymayanlar geçemeyince, diğer gelenler de geri dönmeyi tercih ettiler" dedi.Erçakıca, geçişler konusunda varılan mutabakata göre, listede isimleri olan kişilerin kimlik kontrolü yaptırdıktan sonra KKTC'ye geçebileceğini hatırlattı.Rumların da BM'nin de bunu bildiğine işaret eden Erçakıca, listede isimleri olmayan Rumların, KKTC kontrol noktasına kadar ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.Erçakıca, "Kendi görevlerini tam yapmadılar, şimdi bunu bir de üstelik görüşmenin iptali için gerekçe yapmaya kalkıyorlar, bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz böyle gerekçeler aramış olsaydık, şimdiye kadar yüzlerce gerekçe bulurduk ve hiçbir görüşme de yapılamamış olurdu" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Talat'ın akşam saatlerinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer'la görüşeceğini belirten Erçakıca, konunun, görüşmede gündeme geleceğini söyledi.KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, Güzelyurt'taki Ay Mamas Kilisesi'ndeki ayine katılacak Aşağı Pirgolu Rumların Yeşilırmak kapısından geçişi için Kıbrıs Türk tarafının gerekli önlemleri aldığını, geçişin yapılmamasının nedeninin, Rumların kendilerinden kaynaklanan sorunlar olduğunu söyledi.Güzelyurt'taki Ay Mamas Kilisesi'nde yapılan ayine Yeşilırmak Kapısı üzerinden topluca gelmesi beklenen Aşağı Pirgo köyünde yaşayan Rumlar, geçişler konusunda günlerdir çeşitli bahaneler öne sürerek, bugün geçişler sırasında kriz yarattı.Ayin için bölgeden topluca hareket edecek 24 minibüsle 650 kadar Rum gelmesi beklenirken, Yeşilırmak'taki Türk Kapısı'na maksatlı olarak sadece 40 kadar Rum'u taşıyan 2 minibüs gönderildi ve bu minibüslerin içine de, çoğu, isimleri daha önceden Türk tarafına bildirilmeyen Rumlar yerleştirildi.Bu durumun, 2. tur Kıbrıs müzakereleri öncesinde Türk tarafını zora sokmak amacıyla Rumlar arasındaki belli bir kesim tarafından maksatlı olarak gerçekleştirildiğine inanılıyor.Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak kapısına gelen 2 minibüstekiler önce kimlik kontrolü yapılmasına itiraz ettiler. Ancak yapılan kontrolde, minibüslerde sadece 4-5 kadar Rum'un Türk tarafına bildirilen listede kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.Daha sonra gönderilen diğer birkaç minibüstekiler de kimlik kontrolünün yapılmasını reddedince, minibüsler geri döndü.Aşağı Pirgo Muhtarı Kostas Mihailidis, Yeşilırmak geçidini kullanacak minibüs konvoyundan 2 minibüste, içerisinde ismi önceden kaydedilmemiş kişiler bulunması nedeniyle KKTC'ye geçişlerine izin verilmemesinden, Rum Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu'yu sorumlu tuttu.Mihailidis, Rum radyosuna canlı telefon bağlantısında, Rum yetkililere ateş püskürdü ve geçiş noktasında yaşanan komplikasyonların Rum Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu'nun bürosunun, Aşağı Pirgo Muhtarlığının mührünü taşımayan, başka bir isim listesi vermesinden kaynaklandığını açıkladı. Rum muhtar, "Otobüslere BM Barış Gücü'ne verilen listede isimleri olmayanlar konuldu" dedi.