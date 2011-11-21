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Dünya

Hristofyas sondaj platformunu ziyaret etti LEFKOŞA (A.A)

21 Kasım 2011 18:30

-Hristofyas sondaj platformunu ziyaret etti LEFKOŞA (A.A) - 21.11.2100 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Noble Energy Şirketi'nin, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' içerisindeki ''Afrodit'' adı verilen 12. parselde petrol ve doğalgaz araştırma sondajlarını yürüten Homeros platformunu ziyaret etti. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas platformu ziyaret ettikten sonra, helikopterle Limasol'a döndü ve dönüşünde herhangi bir açıklama yapmadı. Hristofyas'a ziyaretinde, Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sofoklis Aletraris ile başkanlık Müsteşarı Titos Hristofidis eşlik etti.

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