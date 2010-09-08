-HRİSTOFYAS SON BAŞKAN OLMAK İSTEMİYOR LEFKOŞA (A.A) - 08.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs'ta, ''taksimden (bölünmeden) önceki son başkan olmak istemediğini ve olmayacağını'' söyledi. Rum basınına göre, Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile müzakereler kapsamındaki görüşmesinin ardından, makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, müzakere sürecini ''zor ve yıpratıcı'' olarak niteledi. Rum halkı tarafından seçildiğinde, müzakerelerin sorumluğunun ağırlığını da yüklendiğini belirten Hrsitofyas, ''Müzakereleri ben başlatmadım, Başpiskopos Makarios tarafından başlatıldı'' dedi. Hristofyas, ''Taksimden önceki son başkan olmak istemiyorum, olmayacağım'' ifadesini kullandı.