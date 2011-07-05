-HRİSTOFYAS: ''RUM TARAFI ACELE EDİYOR'' LEFKOŞA (A.A) - 04.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözülmesi için acele ettiğini, ''artık aşılması mümkün olmayan sınıra geldiklerini'' savundu. Rum radyosunun haberine göre, Ukrayna'da bulunan Hristofyas, Rum yönetiminin Kiev'deki büyükelçiliğinin açılışında yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile 7 Temmuz'da yapacakları üçlü görüşme için Cenevre’ye hareket etmeden önce, ''Rum tarafının çözüm için acele ettiğini tekrarlama gereksinimi hissettiğini'' söyledi. Eroğlu'nun, Rum tarafının çözüm için acele etmediği yönünde yeniden açıklama yaptığını ifade eden Hristofyas, ''Bu yönde yapılan Türk propagandası sona ermeli'' dedi. ''Rum tarafının müzakerelerde, kimsenin hayal edemeyeceği kadar yaratıcı olduğunu'' öne süren Hristofyas, hem Kıbrıs sorununun çözümünü istediklerini hem de çözüm için acele ettiklerini iddia etti. Hristofyas, ancak artık aşılması mümkün olmayan sınıra geldiklerini söyledi. Hristofyas, ''Acele ediyoruz, çünkü çalınanlar Rum mallarıdır, göçmen olmaya devam edenler Rum göçmenlerdir ve Kıbrıs'taki Kıbrıslı kimliğini kaybetme tehlikesi içerisinde olan, Türkiye’nin Kıbrıs’a yığdığı binlerce Türk 'yerleşiğin' varlığı yüzünden acı çeken Kıbrıslı Türklerdir'' görüşlerini ileri sürdü. -İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI- Hristofyas, Ukrayna'da, Rum yönetimi ile Ukrayna arasında bir dizi işbirliği anlaşmasını da imzaladı. Kıbrıs Rum yönetimi ile Ukrayna arasında ekonomi, bilim, teknik ve sanayi konularda işbirliği anlaşması, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında AB’ye ilişkin meselelerle ilgili karşılıklı anlayış memorandumu, kademeli bilgilerin karşılıklı olarak korunması anlaşması, karayolu taşımacılığı anlaşması ve savunma anlaşması imzalandı.