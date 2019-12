-HRİSTOFYAS RUM KESİMİNE DÖNDÜ LEFKOŞA (A.A) - 20.11.2010 - New York'taki üçlü zirvede BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşen Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, heyetiyle birlikte öğleden sonra Kıbrıs Rum kesimine döndü. Rum kesimine dönüşünde açıklama yapmayan Hristofyas, New York'tan ayrılmadan önce, üçlü görüşmeden ve Ban'ın okuduğu açıklamadan memnun olduğunu söylemişti. Rum lider Hristofyas, New York'taki üçlü görüşmeyi Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu'yla değerlendirmek üzere 23 Kasım Salı günü Atina'ya gidecek.