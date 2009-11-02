Hristofyas: Mülkiyet konusunda gelişme yok

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakerelerinde ele aldıkları ''mülkiyet'' konusunda yeni bir gelişme olmadığını ifade ederek, ''Mülkiyet konusunda derine inmeye hazır değiliz'' dedi.

Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la bugün yaptıkları görüşmede, aralarında ''mülkiyet'' konusunun da bulunduğu çeşitli konuları görüştüklerini söyledi.

Bir soru üzerine, ''mülkiyet'' konusunu henüz derinlemesine görüşmeye hazır olmadıklarını ifade eden Hristofyas, 6 kasım cuma günü Talat'la gerçekleştirecekleri görüşmede ''mülkiyet'' konusunu ele almaya devam edeceklerini kaydetti.

''Kıbrıs Türk tarafının bugünkü görüşmede yeni bir yol haritası sunacağına dair çıkan haberlerin'' sorulması üzerine ise Hristofyas, ''böyle bir şeyin sunulmadığını'' belirtti.