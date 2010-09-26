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Dünya

Hristofyas: Maraş’ı verin her şey çözülsün

Hristofyas, 65’inci dönem BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde yaptığı konuşmada, Başbakan’la görüşme talebinde bulundu;

26 Eylül 2010 03:00

T24 - Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, 65’inci dönem BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme talebinde bulundu;


“Bu görüşmenin müzakerelerin altını oymayacağını” söyledi. Türkiye’ye “Kıbrıs sorununda söylemlerini pratiğe dökme” çağrısı yapan Rum lider, Kapalı Maraş’ın Rumlara iadesini de istedi, “Siz de kârlı çıkacaksınız” dedi. Maraş’ın iadesiyle birlikte, KKTC’deki Gazimağusa Limanı’nın uluslararası dolaşıma açılacağını savunan Hristofyas, bunun Kıbrıslı Türklere çok büyük yarar sağlayacağını kaydetti. Maraş’ın açılmasıyla birlikte, Türkiye’nin AB serüvenin de değişeceğini ileri süren Rum lider, “Böyle bir gelişme Türkiye’nin AB’yle üyelik müzakerelerine yardımcı olacak ve  iki toplum arasında uyum içerisinde birlikte yaşama ve işbirliği açısından istisnai bir örnek teşkil edecek” diye konuştu.

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