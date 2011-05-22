-HRİSTOFYAS: ''KIBRIS SORUNU DURGUN'' LEFKOŞA (A.A) - 22.05.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki uğraşlarda ''bir durgunluk olduğunu'' söyledi. Kıbrıs Rum kesiminde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemine saat 1200-13.00 saatlerinde verilen aranın ardından yeniden başlandı. Oyunu kullanmak için güney Lefkoşa'daki Engomi ortaokuluna eşi ve torunuyla birlikte gelen Hristofyas, burada yaptığı açıklamada, oyunu mezun olduğu okulda kullandığını belirterek, bundan mutlu olduğunu söyledi. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, ''ülkenin geleceği için yarın yeni bir sayfa açılacağını'' kaydeden Hristofyas, seçmenlere oylarını kullanmaları çağrısı yaptı. Hristofyas, ''Kıbrıs sorununda bir durgunluk vardır. Bu durgunluğun sorumluluğu kimdedir, bunu anlamalıyız, bunun için uğraşmalıyız. Bunun önünü nasıl açabileceğimiz yönünde hareket etmeliyiz'' dedi. Komünist AKEL partisi Genel Sekereteri Andros Kiprianu da, güney Lefkoşa'daki Apostolos Lukas ilkokulunda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin, ''Kıbrıs'ı birleştirme çabalarına engel olmayacağını'' ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların barış içinde yaşayabileceği uygun koşulların oluşturulması için çalıştıklarını söyledi. ''Varılacak olan anlaşma siyasi eşitliğe dayalı, tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve tek vatandaşlık üzerine kurulu olmalıdır'' ifadesini kullanan Kiprianu, AKEL'in ''ülkeyi birleştirmek için çabasını sürdüreceğini'' kaydetti. -SONUÇLAR 2013 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İÇİN ÖNEMLİ- Toplam 531 bin 136 kayıtlı seçmenin bulunduğu Rum tarafında, oy kullanma işlemi saat 18.30'a kadar devam edecek. Rum tarafında bugün yapılan ve 10 partinin katıldığı seçimin sonuçları, Kıbrıs Rum kesiminde 2013 yılında yapılacak ''başkanlık'' seçimleri için önem taşıyor. Seçim sonuçları, partilerin 2013'e yönelik stratejilerini belirlemede önemli olacak. Seçimlere, komünist AKEL partisi, Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), Demokratik Parti (DİKO), Sosyalist EDEK partisi, LASOK, ELAM, EVROKO, ZİGOS, Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ile KİPROS partileri katılıyor. ELAM, Rum tarafındaki ırkçı saldırılarla adını duyurmuştu. Seçimin DİSİ ile AKEL arasında geçmesi bekleniyor. Seçimli ilgili yayımlanan anketlerde DİSİ, çok az farkla AKEL'in önünde görülüyor. Yine anketlere göre, seçmenlerin oy verme eğilimini belirlemede, en çok, siyasi partilerin ekonomi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumları etkili oluyor.