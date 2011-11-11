-Hristofyas: Güzelyurt olmadan çözüm olmaz LEFKOŞA (A.A) - 11.11.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, ''Vatanın kurtarılması ve yeniden birleşmesi için mümkün olan herşeyi yapmaya söz veriyoruz. Güzelyurt (Omorfo) olmadan çözüm olmaz'' iddiasında bulundu. Haravgi gazetesine göre, Hristofyas, ''Omorfo Digenis Akritas Örgütü''nün 80. kuruluş yıl dönümünde Güzelyurt kökenli Rumlara yaptığı konuşmada, ''adil bir çözüm bulmak için ısrarla ve tutarlılıkla çaba harcamaya devam edeceğiz, Güzelyurt'un (Omorfo) Kıbrıs Rum idaresine iade edilmeyeceği bir çözüm, çözüm olamaz'' görüşünü ileri sürdü. ''Ana hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olması gerektiğini'' ifade eden Hristofyas, ''Benim hayatımın hedefi, 'işgalin' sona erdirilmesi, vatanımızın ve halkımızın yeniden birleştirilmesidir'' dedi. Kıbrıs'ın bölünmesine (taksim) rıza göstermeyeceklerini, ''taksimin Kıbrıs için felaket olduğunu'' kaydeden Rum lider, ''Taksimi gerçekten bertaraf etmek istiyorsak çabamıza sarsılmaz şekilde devam etmekten başka seçenek yoktur'' diye konuştu. Kıbrıs müzakerelerinde ''ne hakemliği ne de dar takvimleri kabul etmelerinin söz konusu'' olduğunu ifade eden Hristofyas, ''Kıbrıs sorununa, bizim açımızdan temel olan ilkeleri ihlal eden, dayatılmış bir çözümü kabul etmemiz söz konusu değildir'' dedi. Hristofyas, şöyle devam etti: ''Bu çabada, uluslararası camianın yanımızda olmasının büyük önemi vardır. Bu istikamette ilerliyoruz ki sürekli olarak uluslararası düzeyde, uzlaşmaz tarafın biz değil Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye olduğuna işaret edelim. Türkiye'nin, özellikle son zamanlarda saldırganlık olarak nitelendirilen tavrı yürütülmekte olan müzakerelere hiç yardımcı olmuyor.''