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Dünya

Hristofyas, Eroğlu'nun yemek davetini kabul etmedi

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile birbirlerini iyi tanımadıklarını, birbirlerini daha iyi anlayabilmek için yemek davetinde bulunduğunu,

17 Mayıs 2010 03:00

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile birbirlerini iyi tanımadıklarını, birbirlerini daha iyi anlayabilmek için yemek davetinde bulunduğunu, ancak Hristofyas'ın bu daveti kabul etmediğini söyledi.

 
Habertürk gazetesinin haberine göre, Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini destekleyen, Ata Tepe başkanlığındaki Milliyetçi Adalet Partisi (MAP) heyetini kabul etti. Eroğlu, MAP'a, seçimde kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Müzakerelerin 26 Mayısta başlayacağını anımsatarak, son günlerde Rum liderinin sık sık beyanat verdiğini, kendisinin ise beyanat vermemeye çalıştığını kaydeden Eroğlu, Hristofyas'ın dünyaya uzlaşmazlıklarını gölgeleyen mesajlar vermeye çalıştığını belirtti.


Hristofyas'ı yemeğe davet ettiğini, ancak Rum liderliğinin bunu reddettiklerini basına sızdırdığını ifade eden Eroğlu, birbirlerini iyi tanımadıklarını, birbirlerini daha iyi anlayabilmek için bir yemek davetinde bulunduğunu, ancak bunun kabul edilmediğini ve değişik öneriler ortaya konulduğunu söyledi.


Rum liderle müzakere masasında birbirlerini daha iyi tanıyacaklarını kaydeden Eroğlu, Hristofyas kendi halkının menfaatlerini düşünürken, kendisinin de Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini düşündüğünü ve savunduğunu kaydetti.


Eroğlu, ''İnşallah müzakereleri yıl sonuna kadar tamamlar ve Kıbrıs Türk halkının topraklarında onuruyla yaşayabileceği kalıcı bir anlaşmaya varırız'' dedi.

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