-'Hristofyas' diye bağırdığında yer gök inledi LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2012 - Hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlayan KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, ''Hep destekledim, hep arkasında durdum 67 senedir. Beni bırakıp gitti ama'' diye gözyaşı döktü. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın naaşı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılmadan önce protokolün taziyelerini kabul eden Aydın Denktaş, oldukça duygusal anlar yaşadı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile kucaklaşarak kafasını Gül'ün göğsüne yaslayan Aydın Hanım, daha sonra aile fertlerini tek tek Cumhurbaşkanı Gül'e takdim etti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkışan Aydın Hanım, Onur Öymen'le konuşurken gözyaşlarına boğuldu. 67 yıldır eşini hep desteklediğini ve her zaman arkasında durduğunu kaydeden Aydın Hanım, ''Beni bıraktı gitti ama, beni bıraktı...'' diye gözyaşı döktü. ''Onun için şimdi bir dinlenme oldu'' diyen Aydın Denktaş, şu ifadeleri kullandı: ''Hayatı boyunca zaten yoruldu, yoruldu, yoruldu. Nihayet yataklara düştü, gene mücadele etti, aklı fikri Kıbrıs, Kıbrıs... 'Hristofyas' diye bağırdığında yer gök inledi hastanede...'' Aydın Denktaş, Denktaş'ın naaşı, Cumhurbaşkanlığı'ndan Selmiye Camisi'ne götürülürken ve Selimiye Camisi'nden Girne Kapısı'na nakledilirken, tekerlekli sandalye ile taşındı.