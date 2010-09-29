-HRİSTOFYAS: ANAVATANLAR KIBRIS'I İŞGAL ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 29.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs'ın iki anavatanı Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ''işgal'' ettiğini öne sürerek, ''Aslında anavatanların her ikisi de Kıbrıs'ı işgal etti'' dedi. Hristofyas, Washington'da düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs sorununun çözümünü istediklerinden kuşku duymadığını belirterek, "Ancak çözümün belki de daha sonra olmasını istiyorlar. Şu anda buna hazır olduklarını zannetmiyorum'' diye konuştu. Rum basını, Hristofyas'ın, Washington'da yaptığı konuşmada, ''ilk kez açık bir şekilde ve kamuoyu önünde Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki politikasına ilişkin olumlu konuştuğu'' yorumunda bulundu. Yunanistan'daki cuntanın, 14 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Makarios'a karşı yaptığı darbenin, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin ''önünü açtığını'' kaydeden Hristofyas, "Aslında anavatanların her ikisi de Kıbrıs'ı işgal etti" diye konuştu. ''Tüm garantör ülkelerin olumsuz rol oynadıkları'' görüşünü dile getiren Hristofyas, ''Adadaki tüm yabancı askeri varlığın geri çekilmesinden yana olduğunu'' kaydetti.