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Dünya

HRİSTİYANLAR YETERİNCE KORUNDUKLARINI DÜŞÜNMÜYOR ROMA (A.A)

03 Ocak 2011 16:04

-HRİSTİYANLAR YETERİNCE KORUNDUKLARINI DÜŞÜNMÜYOR ROMA (A.A) - 03.01.2011 - Mısır'daki Vatikan Büyükelçisi Piskopos Michael Louis Fitzgerald, İskenderiye'de bir kilise önünde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hristiyanlar yeterince korunduklarını düşünmüyorlar. Ancak terör eylemlerini önlemenin zorluğunu da biliyorlar" dedi. Piskopos Fitzgerald, Vatikan'ın taziyelerini Kıpti Ortodoks Kilisesi lideri Papa 3. Şennuda'ya bizzat ilettiğine değinerek, "Papa 3. Şennuda'ya 31 Aralıktaki saldırıda hayatını kaybeden kişilere dair taziyelerimizi sundum ve üzüntülerimizi belirttim. Şu anda herkesin barış için dua etmesi, ayrıca birbirine düşmek yerine ulusal birlik için gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Vatikan Büyükelçisi Piskopos Fitzgerald, Roma'daki Katolik haber ajanslarından Fides'e yaptığı değerlendirmede, "Ortodoks Kıptiler yedi gün sonra Noel yortusunu kutlayacaklar. Bu Hristiyan cemaatinin yortularını, sükunet, barış ve neşe içerisinde kutlayabilmelerini umuyorum" ifadelerini de kullandı.

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