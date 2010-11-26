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Dünya

HRİSTİYAN, YAHUDİ VE MÜSLÜMANLAR TERÖR SALDIRILARINI KINADI BERLİN (A.A)

26 Kasım 2010 22:26

-HRİSTİYAN, YAHUDİ VE MÜSLÜMANLAR TERÖR SALDIRILARINI KINADI BERLİN (A.A) - 26.11.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar ortak bir açıklamayla dünyadaki terör saldırılarını kınadı. Berlin-Brandanburg-Schlesische Oberlausitz Protestan Kilisesi Piskoposu Markus Dröge, Paşpiskopos Georg Sterzinsky, Berlin Yahudi Cemaati Başkanı Lala Süsskind ve İslam Kültür Merkezleri Birliği imamı Saadettin Pınarbaş tarafından imzalanan açıklamada, terör saldırılarının insanlara ve topluluklara karşı işlenen suçlar olduğu belirtilerek, ibadethanelere yönelik saldırıların da hiç bir şekilde meşrulaştırılamayacağı ifade edildi. Teröristlere de, hangi nedenlerle olursa olsun saldırı düzenleme düşüncelerinden vazgeçmeleri çağrısında bulunan din temsilcileri, talep edildiği takdirde terör çevrelerinden insanlarla da görüşebileceklerini kaydetti. Açıklamayı imzalayanlar ayrıca, itidalli davranan polise ve güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

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