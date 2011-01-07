Hristiyan dünyası İsa'nın doğum gününü kutladı





T24 - Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftizi Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayinle kutlanırken, geleneksel Haç çıkarma törenini de gerçekleştirildi. İskelede haç atma törenine geçileceği sırada ise öğle ezanın bitmesini bekledi.

Hıristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2011. yıldönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah saatlerinde ayin düzenlendi. Yunanistan'dan gelen turistlerin de katılımıyla gerçekleşen ayinde Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dua ettiler. Fener Rum Ortodoks Patriği Başpiskopos Dimitri Bartholomeos Ankondoni'nin yönettiği bir ayin sonrası denizden haç çıkarma töreni için Bartholomeos öncülüğünde katılımcılar Balat'taki Fener İskelesi'ne yürüdü. İskelede haç atma törenine geçileceği sırada ise öğle ezanı okununca Bartholomeos, ezanın bitmesini bekledi.



Ezanın bitmesiyle Batholomeos haçı denize atmak istedi. Ancak Batholomeos'un ilk hamlesinde haç denize atılamadı ve ayağının önüne düştü. Yerden haçı alan Batholomeos, haçı öptükten sonra denize attı. Haçın atılmasıyla birlikte iskele açığındaki tekneden bekleyen aralarında bir kadının da bulunduğu 14 kişi denize atladı. Soğuğa rağmen haça ulaşmak için kıyasıya mücadele edilmesinin ardından Selanik'ten turist olarak İstanbul'a gelen Dimitris Kouzounis, haçı çıkardı. Haçı Patrik Bartholomeos'a teslim eden Kouzounis'a da Haç hediye edildi. Kendisine hediye edilen haçı ailesi, çocukları ve tüm dünyaya armağan ettiğini söyleyen Kouzounis, “Selanikliyim, Atatürk'ün doğduğu yer olduğunu biliyorum. Bununla da çok gurur duyuyorum. Küçükken okuduğum okul Atatürk'ün evinin tam arkasındaydı. Ben Kemal Atatürk'ün doğduğu, büyüdüğü yerde büyüdüm" dedi.

Daha önce de Yunanistan'daki haç çıkartma törenine katıldığını belirten Kouzounis, Yunanistan'da da haçı denizden kendisinin çıkardığını anlattı. Kouzounis, "Türkiye'ye bi mesajınız var mı?" sorusuna ise, "Evet var. Müslüman yada Hristiyan olmamız fark etmez. Önemli olan barış ve sevgidir. Sonuçta hepimiz Tanrı'ya inanıyoruz. Bütün dinler aynı şeyi işaret eder bize sevgi verirler ve barış verirler, bu hepimiz için geçerli" şeklinde yanıt verdi.