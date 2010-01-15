Hrant'ın katileri böyle bulunmaz

Üç yıl önce Agos Gazetesi önünde öldürülen gazeteci Hrant Dink'in avukatlarından Fethiye Çetin ve Deniz Aydın, soruşturma süreci ile ilgili 14 sayfalık bir rapor hazırladı.



Rapora göre:



"Dink'in yaşamının yakın ve ciddi tehdit altında olduğunun emniyet birimleri tarafından değerlendirilmiş olması gerekiyordu. Kendisine koruma sağlanması gerektiği yönündeki somut tespitlere rağmen, neden koruma sağlanmadı. Koruma sağlamayanlar neden yargılanmadı?"



"Ortaya çıkan deliller, Dink'in öldürülmesine giden yoldaki taşların, Hrant Dink'i açık hedef konumuna getirenler ile cinayeti önlemekle görevli güvenlik güçleri tarafından döşendiği, tetikçi sanıkların da bu yolda ilerlemek suretiyle katlettikleri görülmektedir."



Avukat Fethiye Çetin, “Hrant Dink’i bu devlet izliyordu. İstihbarat Dink’i öldürücek kişileri de izliyordu. Neden Hrant Dink öldürüldü? Devlet bu sorunun cavabını vermediği sürece bu cinayet aydınlatılamaz” şeklinde konuştu.





Ersin: Rapor takip edilmiyor



Ntv'nin haberine göre, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Ahmet Ersin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili komisyon olarak hazırladıkları ve önemli tespitler yaptıkları raporun, başkan Zafer Üskül tarafından takip edilemediğini iddia etti.



Ersin, "Hrant Dink cinayetini devletin bütün kurumları önceden biliyor. Emniyet, jandarma , zamanın İstanbul Valisi ve emniyet müdürü... Komisyon olarak biz de bir çalışma yaptık ve rapor hazırladık; önemli tespitlerde bulunduk. Ancak, komisyonunun başkanı hazırlanan raporların sonucunu takip etmezse; ilgili bakanlığa raporlar gönderiliyor, çalışmalar bir işe yaramaz. Başkan izlemiyor..." şeklinde konuştu.