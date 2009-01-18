Hrant'ı anma töreni, 'aynı yerde' başladı

Özür diliyoruz



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, iki yıl önce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği Şişli'de düzenlenen törenle anılıyor.Halaskargazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi binası önünde düzenlenen törene katılanlar, "Hrant için, adalet için", "Hepimiz Hrant'ız, Hepimiz Ermeni'yiz" şeklinde sloganlar attı. Gruptakiler, ellerinde Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Ermenice "Hrant için, adalet için" yazılı dövizler taşıdı.Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesi binası önünde düzenlenen törende, Hrant Dink'in öldürüldüğü saat 15.00'de saygı duruşunda bulunuldu, ardından Ermeni çalgısı "duduk" çalındı.Törenin düzenlendiği Halaskargazi Caddesi de trafiğe kapatıldı.Katılımcılar adına açıklama yapan Sanatçı Halil Ergün, bu toprakların her zaman ölümlerle beslendiğini savundu. Hrant Dink'in öldürüldüğünü duyduğu an derinden sarsıldığını dile getiren Ergün, Dink'i kaybetmenin üzüntüsünü halen yüreklerinde yaşadıklarını ifadeetti.Ergün, Türkiye'de adaletin alması gereken daha çok yol bulunduğunu vurgulayarak, "Hrant Dink, bu toprağın yerlisi ve sahibiydi. İnsanları kucakladı ve bizden biri olarak konuştu. Dink, Türkiye'de değişik kültürleri, zenginlikleri ortaya çıkarttı. Halkların kardeşliğini savundu. Hrant Dink'in öldürülmesini engelleyemediğimiz için bu toprağın Ermenilerinden özür diliyoruz" diye konuştu.Bu sırada, katılımcılardan bir grup, "özür diliyoruz" sloganı attı.Tören boyunca Türkçe ve Ermenice "Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor", "Fırat Türküsü", "Sarı Gelin" türküleri çalındı.Törene, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, kızları Delal ve Sera, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, DTP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Ali Bayramoğlu ve Hasan Cemal'in aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci, sanatçılar Leman Sam, Mustafa Alabora ve vatandaşlar katıldı.Törenin ardından Taksim'e yürüyen bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Gruptakilerden bazılarının polise taş atması üzerine, güvenlik güçleri biber gazıyla grubu dağıttı.Akşam ise Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda saat 20.30’da çeşitli sanatçıların katılımıyla bir anma gecesi düzenlenecek. Toplantıyı organize eden ‘Hrant İçin, Adalet İçin Komisyonu’, ‘Hrant’ın arkadaşları’ imzasıyla yaptıkları duyuruda şu görüşlere yer verdi:"Dostumuz, canımız, hakikat anlatıcımız sevgili Hrant’ımızdan ayrılalı tam iki yıl oldu. Bu upuzun iki yıl, Hrant’ın gidişiyle hayatımızdan eksilen renklerin yasını tutmakla geçti. Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak, güvercin tedirginliğinde, gerçek failleri bulunmamış suikastlarla bir arada yaşamak istemiyoruz. Bu akıl almaz cinayetten nefret üretmeyen onurlu kalabalıklar olarak, bebeklerden katil yaratan karanlığa ışık düşürmek için, ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıkmak için, büyük acımızın yükünü birlikte taşımak için, adalet için, barış için, kardeşlik için, Hrant Dink davasının mağdurları ve takipçileri olarak 19 Ocak Pazartesi günü bir kez daha buluşuyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş farkı gözetmeden, halkların kardeşliğine inanan tüm yurttaşlar yan yana geliyoruz."