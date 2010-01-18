T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün üçüncü yıl dönümünde anılıyor. 19 Ocak 2007'de Agos'un önünde tetikçi Ogün Samast tarafından silahlı bir suikastle katledilen Dink'in anısına düzenlenen "Hrant için Adalet" mitingi, binlerce kişinin katılımıyla yapılıyor. Dink'in öldürüldüğü Agos'un önünde, soğuk ve yağmura karşın saat 14.00'ten itibaren toplanan binlerce kişi "Katili biliyoruz, adalet istiyoruz" diye slogan atıyor. Ahmet Kaya'nın kayıtlarından "Bugün efkârlıyım açmasın güller, yiğidimden kara haber verdiler" türküsü çalınan mitingde katiller lanetlendi.







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Miting için yayımlanan bildiride şöyle denmişti:



Ayak işlerini gördürdükleri üç-beş adamı mahkemenin önüne attılar. Görevlilerinin doğru dürüst soruşturulmasını önlemek için devlet valisiyle, komutanıyla, siyasetçisiyle, yargıcı ve savcısıyla seferber oldu. Attıkları manşetlerle cinayete zemin hazırlayanlar, pişman olacakları yerde pişkin pişkin görevlerini sürdürdü. Cinayete yol açan veya göz yumanlar, katilleri yetiştiren, onlara resmi görevler verenler, katili bayrağın önüne koyup kahramanlık görüntüleri çeken ve dağıtanlar... Hepsi korundu, kollandı ve hepsi hala devlet görevlisi. Hrant için adaleti çok gören devlet onlara yeni rütbeler, terfiler bile verebilir.

Bütün bunlara bakarak soralım: HRANT'IN KATİLI KİMDİR?

Ve cevap verelim:

Hrant'ı kolektif bir "resmi" irade öldürdü. Bu iradenin sahipleri gaddar, korkak ve hilebazdır. Ortaya çıkamaz, kendilerini gösteremezler. Derin devletin dehlizlerinde ele geçirilen "Kafes" planını hatırlayın. Hrant'ın katledilmesinden "operasyon" diye söz edildiğini hatırlayın.

Onlar bizi de, Hrant'ın arkadaşlarını, sevenlerini, adalet arayanları da kendi karanlıklarına çekmeye çalışıyorlar. Mahkemelerin tozlu dosyaları arasında tıknefes olalım, duruşmalara gidip gelmekten usanalım, adalet aramaktan umudu keselim istiyorlar. Kesmeyecegiz. Kesemeyiz.

Çünkü Hrant Dink cinayetinin arkasındaki "devlet eli" tereddüde yer vermeyecek şekilde yargı önüne çıkarılmadıkça, katillere yardım eden, göz yuman, raporları hasıraltı eden, katile kahraman muamelesi yapan polis amirlerinden, jandarma komutanlarından, valilerden, soruşturmaları engelleyen yargı üyelerinden hesap sorulmadıkça, hiçbirimizin geleceğinin güvence altında olmadığını biliyoruz.

Hrant bize her şeyden önce onurlu bir kardeşlik ideali bıraktı. Onurlu ve güvenli bir kardeşlik için, Hrant için adalet icin, 19 Ocak'ta onun öldürüldüğü yerde buluşacağız. Adaletin, kardeşliğin hüküm sürdüğü, onurlu bir hayat istiyorsanız bizimle olun.

















Dink'in oğlu: Avdık, yem olduk



Gazeteci Hrant Dink, üç yıl önce öldürüldüğü Agos gazetesinin önünde düzenlenen törende anılıyor. Kar altında gerçekleşen törende konuşan oğul Arat Dink “100 yıl önce avdık, şimdi yem olduk” dedi.





Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün üçüncü yılında anılıyor.



Bu yıl ''Katili tanıyoruz, adalet istiyoruz'' sloganıyla gerçekleşen tören için soğuğa rağmen çok sayıda kişi Halaskargazi Caddesi'ndeki gazete binası önünde toplandı.



Hrant Dink'in ''Tek yolumuz bir arada yaşamayı savunmak olmalı. Bu yol, hem aklın, hem vicdanın gereği'' sözlerinin yazılı olduğu bir pankart önünde mumlar yakılarak, karanfiller bırakıldı.



Törene katılanlar, Türkçe ve Ermenice türküleri hep bir ağızdan seslendirdi. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel, kızları Sera ve Delal ile oğlu Arat da katıldı. Hrant Dink’in oğlu Arat Dink gazete önünde toplanan kalabalığa bir konuşma yaptı.



Oldukça üzgün ve gergin olduğu gözlenen Arat Dink, şunları söyledi:



'Dalga geçmediler mi?'







"Üç yılda adalet adına ne oldu? Hesabı sorulcak 3 yıl daha eklendi? Üç çocuk bizimle dalga geçerken yalnızlar mıydı?



Tek tek örnek vermeli miyim? Babam, öldürülmeden üç gün önce bir yazı yazdı. ‘Valilikte haddim bildirilmeye çalışıldı’ diye. İki istihbaratçı da vardı orada. Mahkeme ‘O kişiler kim?’ diye soru sordu, 1.5 sayfa masal anlattılar. Mahkeme, ‘Yeni cevaba gerek yok, yeterli’ dedi. Mahkeme, bizimle dalga geçmedi mi?



'Büstleri değil, insanları seviyorum'







Hiddetim, öfkem ve acım nedeniyle sakın bazı arkadaşlarımız cam çerçeve indirmesin. Onlara 'yuh olsun' diyorum.



Ben bu dünyanın camını çerçevesini kırmak istiyorum. Babamın büstü var içeride, onu oda kırmak istiyorum. Ben büstleri değil, insanları seviyorum.



Üç yıl önce yapıldığı gibi kalabalık olup, vatanı koruyabilmemiz lazım. Vakur duruşu koruyabilmek lazım.



'Önce avdık, şimdi yem olduk'





‘Kafes Planı' diye bir plan ortaya çıktı, ‘Hrant Dink operasyonu’ diyor. Medya yazdı mı? Gayrı Müslümlerin üzerine korku salmaktan bahsediyor.



Yargıtay kararını anlatmak için babamın dilinde tüy bitti. ‘Kışkırtılacak kadar Ermeni kalmadı’ denilmişti.



Bugün bu ülkede belki yüzde 20'ydik. 100 yıl önce avdık, şimdi yem olduk. Sağolun.”