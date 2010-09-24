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HRANT DİNK'İN EŞİ VE KARDEŞİ İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

24 Eylül 2010 17:26

-HRANT DİNK'İN EŞİ VE KARDEŞİ İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili olarak, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz hakkında ''görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçundan açılan dava kapsamında, Rakel Dink ile Hosrof Dink Bakırköy Adliyesinde ifade verdi. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ile kardeşi Hosrof Dink, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı doğrultusunda, Albay Ali Öz hakkındaki şikayetlerini içeren ifadelerini vermek için Bakırköy Adliyesine geldi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadelerini veren Rakel ve Hosrof Dink, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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