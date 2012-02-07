'Hrant Dink'i vurdu, kötü mü yaptı?'

T24

"Statüko" dergisinin Ocak- Şubat 2012 sayısında dergi Genel Koordinatörü Okan Baş imzasıyla yayınlanan yazıda, Ogün Samast ön plana çıkarıldı.Baş, 'Beyler ülkücüler size neyledi?' başlığıyla yazdığı yazıda, şöyle dedi:"Bu anti sempatinin nedeni nedir? Adı Türkiye olan bir devletin, Milli ve manevi değerlerini korumaya çalışan vatandaşları, hangi sebepten dolayı bu kadar acımasızca tavırlarla karşılaşabilir? Malum en son Ogün Samast gibi gürbüz bir genç, işi 'Türk'ün kanı pistir' demeye getiren Hrant denen herifi vurduğu için ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Kötü mü yaptı yani? Bana göre bu milletin geneline ağır hakaretler yağdıran adamın ölmesi zaten müstehaptır.Devlet yapması gereken işi yapmıyorsa 'Türk'ün kanı pistir' diyen ecnebiye göz yumuyorsa, Ermenilere yaranacağım derken, Milliyetçilik ilkesini düpedüz çiğniyorsa, kimse kusura bakmasın bu noktada Millet devreye girer ve bu adamı yargılamanın hiçbir anlamı yoktur.Anlam veremediğim noktalardan biri de Türk kökenli vatandaşların 'Hepimiz Ermeniyiz' türküsüyle sokaklarda provakatörlük yapmaları.Yahu bugüne kadar milyonlarca şehit verdik arkadaş. Kaç tane Ermeni asıllı vatandaşın 'Hepimiz Mehmetçiğiz', 'Hepimiz Türk'üz' diyerek sokaklara döküldüğünü gördünüz? Eğer 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek tahrik propagandaları yapmaya devam edecekseniz, Ermenistan orada arkadaş, orası ulus devleti buyurun gidin. Burası Türkiye. Haddinizi bilin!"