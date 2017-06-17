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Politika

Hrant Dink suikastı sanığı Erhan Tunceli kalaşnikofla poz verdi

"Kana kanla karşılık verilir ve nefrette aşk gibi ebedidir"

17 Haziran 2017 19:46

Hrant Dink suikastinde (19 Ocak 2007) sanık olarak yargılanmış ve 5 yıllık tutukluğu sonrasında 7 Mart 2014 yılında beraat eden Erhan Tuncel'in geçtiğimiz günlerde memleketi Elazığ’a geldiği öğrenildi. Elazığ’da yaylaya giden Tuncel’in, orada korucularla bir araya gelerek, onların kalaşnikofları ile poz verdi.

Kalaşnikoflarla poz veren Tuncel, o fotoğrafları da, “Ve vahşidir bu dağların insanları,onların kutsalları özgürlük,yasaları savaştır,iyiliğe iyilikle,kana kanla karşılık verilir ve nefrette aşk gibi ebedidir” sözleriyle paylaştı.

Tuncel, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sanık olarak yargılanmış 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra beraat etmişti.Kararın bozulmasının ardından Tuncel tekrar yargılanmaya başladı.

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