Hrant Dink, öldürülüşünün 13. yılında vurulduğu yerde anıldı: "Adalet, bu cinayetin üstünü örtenler açığa çıkartılınca gelecek"

T24 Haber Merkezi

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için suikaste uğradığı Osmanbey'deki Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma etkinlikleri düzenlendi. Anma alanında yapılan konuşmada, "Hrant için adalet, bu cinayetin üstünü örtenler, Hrant'ı hedef tahtasına oturtanlar bu cinayetin üstünü örtenlerdir" denildi.

Eski Agos Gazetesi binası önünde, "13 yıl geçti, utanmak için geç değil. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz", "Katilleri koruyan cinayete ortaktır. Biz bitti demeden bu dava bitmez", "Yaşasın halkların kardeşliği" ve "Öldür diyenler yargılansın" sloganları atıldı.

Demirtaş ve Sevag Balıkçı anıldı: "Karanlık zihniyet sürüyor!"

Törende üç yılı aşkın süredir cezaevinde olan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderilirken, "Barış için bir arada yaşam için mücadele eden herkese selam olsun" ifadesi kullanıldı. 24 Nisan 2011’de askerlik hizmetini ifa ederken kazara öldürüldüğü iddia edilen Sevag Balıkçı da törende anılırken, "Sevag Balıkçı zorunlu askerliğini yaparken nefret cinayetiyle öldürüldü. Hrant gibi davanın üstü kapatılmak istendi. 9 yıl sonra katil 16 yıl ceza aldı. Tutuklandı. Adalet yerini bulmadı. Hrant'ı da öldüren o karanlık zihniyet sürüyor" denildi.

"Adalet arıyorsak bulamayacağız, çünkü vermeyecekler!"

Ardından yapılan açıklamada, "Cinayetlerin yalnızca devletin elinde bulunan silahlarla ilişkisi ispat edilmişken ve bu cinayeti işleyen şahıslardan birinin açık itirafları ortadayken davada yargılanan tüm sanıklar beraat etti. Bu bizim için şaşırtıcı olmamalı. Yıllarca bu ve bunun gibi cinayetlerin mağdurları adalet arayışlarını devam ettirdiler. Eğer gerçekten demokratik hukukun egemen olduğu bir ülkede yaşamış olsalardı belki çağrıları cevap bulurdu. Oysa artık bilmeliler. Aradıkları adaleti hiçbir şekilde bulamayacaklar, aradıkları sürece de bulamayacaklar. Saygı değer dostlar biz de bilmeliyiz. Adalet arıyorsak bulamayacağız. Çünkü vermeyecekler. Adalet Türkiye'de tüm ezilenler ve diğerleri gibi hukukun üstün olduğu bir ülkeyi yaratmak üstünde tesis edilmeyecek" denildi.

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Anma etkinliği süresince Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergâhlar

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada alternatif güzergahlar için ise, "Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek" denildi.

4,5 saat boyunca trenler Osmanbey İstasyonunu pas geçecek

Ayrıca İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu saat 12.00-16.30 saatleri arasında işletmeye kapatılacak. Bu saatler arasında trenler Osmanbey istasyonunda durmayacak, istasyonu pas geçecek.