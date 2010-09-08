-''HRANT DİNK ÖDÜLÜ'' SAHİBİNİ BULUYOR İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Hrant Dink Vakfı, öldürülen gazeteci Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylülde ikinci kez ''Uluslararası Hrant Dink Ödülü'' verecek. Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre ödül, her yıl biri Türkiye'den, diğeri ülke dışından olmak üzere ''ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren'' iki kişiye veriliyor. Bu yılki ödül sahiplerini belirlemek için oluşturulan uluslararası jüride Adalet Ağaoğlu, Judith Butler, Hasan Cemal, Daniel Cohn-Bendit, Rakel Dink, Alper Görmüş, Amira Hass, Irene Khan ve Boris Navasartian yer aldı. Oluşturulan jürinin belirlediği iki kişiye ödülleri, 15 Eylülde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek. ''Uluslararası Hrant Dink Ödülü''ne geçen yıl İsrailli gazeteci Amira Hass ile Türkiye'den gazeteci Alper Görmüş layık görülmüştü.