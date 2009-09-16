Hrant Dink ödülü Alper Görmüş'e

Uluslararası Hrant Dink Vakfı'nca düzenlenen "Uluslararası Hrant Dink Ödülleri"nin birincisi Taraf Gazetesi Yazarı Alper Görmüş ile Haaretz Gazetesi Muhabiri Amira Hass'a verildi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, eşinin bugün 55. doğum günü olduğunu ve 32 ay önce yaşama hakkının gasp edilip elinden alındığını söyledi.

Hrant Dink adına tanıdık tanımadık bir çok insanın seferber olduğunu, "bu yarayı nasıl saralım" diye düşündüklerini ifade eden Dink, "Kardeşleri, yeğenleri, çocukları, torunları ve ben ailece karar verdik, 'vakıf açacağız' diye. Vakıf olarak doğum günü niyetine onun yaşamını, verdiği mücadeleyi kutlamak, benzer mücadeleler veren ve söylenmesi gerekenleri her şeye rağmen cesaretle söyleyebilen kimselere teşekkür etmek için 15 Eylüller'de bir ödül vermek istedik. Dünyanın her yerinde acıların, adaletsizliklerin yaşandığını ve başkalarının da bedeller ödediğini biliyoruz. Bu ödülle onların emeğine, döktükleri tere el vermek, omuz vermek istedik. Ödül alacak dostlarımızın sevinci bizim heyecanımıza heyecan kattı. Bugün ödül alanlar Hrant'a, onlara ödüldür" dedi.

Törende daha sonra Rakel Dink, Taraf Gazetesi Yazarı Alper Görmüş ile Haaretz Gazetesi Muhabiri İsrailli Gazeteci Amira Hass'a ödüllerini sundu.

Alper Görmüş, ödül haberini aldığı ilk andan beri bu hediyenin omuzlarına yüklediği sorumluluk üzerinde düşündüğünü dile getirdi.

"Anladım ki Hrant Dink gibi büyük bir mücadele ve gönül adamının hatırasına düzenlenmiş bu ödülün tedirgin edici yanı da varmış" diye konuşan Görmüş, "Hayatta en sevdiğim varlığım kızımı kucağıma aldıktan sonra 'Ya ona bir şey olursa' korkusuyla yaşıyordum. 22 yıl sonra ödül komitesi bir korku daha verdi kucağıma, günün birinde 'Bu adama Hrant Dink ödülü verilmemiş miydi?' sorusunu haklı kılacak korku bu... Ancak bu ödülü aldığım için gururluyum" diye konuştu.

Amira Hass da devletine karşı öfkesinin bulunduğunu, bunu sözlerle ifade etmesinin çok zor olduğunu belirterek, "Çünkü benim mesleğim yazı yazmak" dedi.

İsrailli gazeteciler olarak göstermekte oldukları cesareti Türkiye'deki gazetecilerin cesaretiyle kıyaslamanın mümkün olmadığını belirten Hass, "Çünkü bizim 301. maddemiz yok. İstediğimiz gibi özgürce yazabiliyoruz, istediğimizle görüşebiliyoruz. Fransa'da, ABD'de, Filistin'de beni duyan insanlar var. Biz gerçeklerin duyulmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Törene Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış, sanat, edebiyat ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.