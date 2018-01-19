Hrant Dink, memleketi Malatya'da anıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GAZETECİ Hrant Dink, ölümünün 11\'inci yıl dönümünde memleketi Malatya\'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

2007 yılında Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Şişli Halaskârgazi Caddesi\'nde bulunan Agos Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink için memleketi Malatya\'da, İnsan Hakları Derneği (İHD) öncülüğünde anma töreni düzenledi. Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiği anma töreninde kalabalık, ellerinde fotoğraflarla Hrant Dink\'in 1954 yılında doğduğu Çavuşoğlu Mahallesi\'ndeki eve kadar yürüdü.

İHD Malatya Şube Başkanı Gönül Öztürkoğlu, suikastın henüz aydınlatılmamasına tepki göstererek, şunları söyledi:

\"Hrant Dink\'i bir kez daha sevgiyle anıyoruz. Gazeteci, insan hakları savunucusu, derneğimiz üyesi ve sevgili dostumuz Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde katledildi. Bugün burada yüz yıllardır kanayan bir yaranın, susturulan barış dilinin 11\'inci ölüm yıl dönümünde bir aradayız. Yaşadığı ve doğduğu topraklarda güvercin tedirginliği ile yaşama tutunmanın acı resmidir. Acılardan ders çıkarmayanların o vahşi yüzü ne yazık ki hâlâ karşımızda tüm gerçekliği ile duruyor. Hrant, Türkiye halklarının demokrasi içinde kardeşçe yaşaması için mücadele verdi. Hrant Dink bu coğrafyada söylemlerinden, kimliğinden ve sisteme karşı duruşundan dolayı sistem tarafından her fırsatta ölümle tehdit edildi. Maalesef tehditlerin önüne geçilemediği için katledildi. Dink\'in öldürülmesinin ardından geçen 11 yıla rağmen sorumlular hâlâ ortaya çıkarılamamıştır.\"

Hayırsever Ermeniler Derneği (HAYDER) Malatya Temsilcisi Hüsamettin Kurultay ise cinayetin aydınlatılması gerektiğini ifade ederek, \"Ahmet Kaya ve sevgili Kemal Sunal için kültür odaları açtılar. Kendilerini bu tutumlarından dolayı selamlıyoruz. Aynı duruşun sevgili Hrant Dink için de yapılmasını arzuluyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık, Hrant Dink\'in doğduğu evden kalan yıkıntılara karanfil bıraktı.



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