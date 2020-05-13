Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast 9 ay sonra tahliye olabilir

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 ocak 2007'de Şişli'de öldüren tetikçi Ogün Samast, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında 9 ay sonra dışarı çıkabilecek.

19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren tetikçi Ogün Samast'ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldı. Samast'ın yargılaması örgüt kapsamında yapılmadı. Cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olması nedeniyle Samast, “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KRT TV'den Çağdaş Ulus'un haberine göre infaz yasasıyla Samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. 13 yıl 5 aydır cezaevinde olan Samast'ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldı.

Dink ailesinin avukatı konuştu

KRT’nin ulaştığı Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Samast’ın ayrıca cinayette bağlantısı olan kamu görevlileriyle yargılandığını hatırlattı. Bakırcıoğlu, “Samast bu davada örgüt üyeliğinden 30 ay hapis cezası aldı. Bu davanın yatarı normalde 22,5 ay. Ancak dosya Yargıday’da. Bu ceza onanmazsa Samast 9 ay aramızda olacak” açıklamasında bulundu.

Kamu görevlilerinin yargılanması devam ediyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya ise devam edildi.

Davada tutuklu sanıklar eski istihbarat şube müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, eski yarbay Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.