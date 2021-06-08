Hrant Dink davasında savcı, 13 sanık hakkında kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada savcı, Fethullah Gülen ile firari Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanıklardan Coşgun Çakar'ın avukatı Ecem Hergül Kır katıldı. Duruşmada, firari sanıklar Fethullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkında yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanıkların yasadaki 'kaçak' tanımına uyduklarını belirterek, sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve haklarında el koyma kararı verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine hükmetti. Heyet duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.