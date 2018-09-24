Hrant Dink davasında mahkeme heyeti değişti; tebligat yapılmayınca duruşmayı eski başkan açtı

Agos Gazetesi’nin 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikastına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, mahkeme heyeti değişti. Tebligat yapılmadığı gerekçesiyle duruşmayı eski heyet başkanı Ali İhsan Horasan açtı.

Bugün 78. duruşması görülecek davada, mahkeme heyeti değişerek, 1 günlük celse düzenleyeceği belirtildi. Yeni değişiklikle Hrant Dink davasında ikinci kez heyet değişmiş oldu.

Tebligat yapılmadığı gerekçesiyle duruşmayı eski heyet başkanı Ali İhsan Horasan açtı. Horasan, savunma ve müdahil avukatların taleplerini aldıktan sonra duruşmayı tatil etti. Tebligat yapılmış olursa celse yarın yeni heyet başkanıyla, yapılmazsa yine eski heyet başkanıyla devam edecek.