Hrant Dink davası 18 Nisan'a ertelendi

Hrant Dink davasının bugünkü duruşmasının ardından mahkeme heyeti erteleme kararı aldı. Bir sonraki duruşmanın 18 Nisan tarihine ertelendiği, tahliye taleplerinin ise reddedildiği bildirildi.

Hrant Dink davası öncesi adliye önünde eylem

Yargıtay tarafından bozularak 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Hrant Dink davasının bugün görülecek duruşması öncesi Hrant'ın Arkadaşları Grubu adliye önünde basın açıklaması yaptı.

turkiyegazetesi.com.tr'de yer alan habere göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda yapılan açıklamaya yaklaşık 100 kişi katılırken, HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Pınar Aydınlar da destek verdi. Ellerinde “Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeni'yiz'' yazılı afişler taşıyan grup, “Hrant için adalet için'' şeklinde slogan attı. Grup adına açıklama yapan Bülent Aydın, “Müsamere burada devam ediyor. Biz bu müsamere devam ettikçe de devamlı buradayız. Biz çünkü bu davanın devlet zırhına bürünmüş katiller tarafından işlenen bütün cinayetlerin de anahtarı olduğuna inanıyoruz. O yüzden bu davanın peşini bırakmayacağız'' diye konuştu.

Daha sonra Hrant'ın Arkadaşları Grubu adına basın açıklamasını Karin Karakaşlı okudu. Karakaşlı, “Talebimiz açık ve nettir. Tetiğin arkasındaki nispet gibi terfi ettirilen bütün o eller bir an önce yargı önüne çıkarılmalı, yargılanması istenen kamu görevlilerinin tümü ile ilgili acil adımlar atılmalı, bu davanın hukuki değil siyasi olduğu gerçeğinden hareketle içinden geçmekte olduğumuz şu ikinci süreç kamuoyunu tatmin edecek biçimde yürütülmeli, dava devlet içindeki hesaplaşmalara kurban edilmemelidir'' dedi.

Bu taleplerini her duruşmada ve bu meydanda söylemeye devam ettiklerini ifade eden Karakaşlı, “Hakikat inkar edilemez hale gelene kadar devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Hrant Dink davası yakın tarihin bütün kirli oyunlarının ifşa edilebilme ihtimalidir. Ortak bir yüzleşme simgesidir. Bu sınavdan geçemeyen bir devletin meşruiyeti yoktur. Bu dava çözülmeden barış yoktur” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup sloganlar eşliğinde duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi.