Hrant Dink cinayetine uluslararası gözlem

T24 -



Sanıklar için birbirinden güzel haberler...



Gizli tanık dinlenebilir



Savcı Öz, FBI, polisten yanıt bekleniyor

Devletin yapmadığı AİHM'e kaldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayetine iştirak ettikleri iddiasıyla beşi tutuklu 20 sanığı yargılamaya 8 Şubat pazartesi günü devam edecek.Mahkemenin cinayetten bugüne aradan geçen üç yıl 20 gün içerisinde gerçekleştirdiği bu 12. duruşmasını, basın özgürlüğü için mücadele veren Paris merkezli Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Avrupa Masası'ndan Elsa Vidal da izleyecek. Ayrıca, izleyiciler arasında yine Paris Barosu avukatları da olacak.Yargılama, tetikçi zanlısı Ogün Samast'ın cezaevinde evlendiği, şahitlerinin infaz koruma memurları olduğu, azmettirici olarak yargılanan tutuklu Erhan Tuncel'in de infaz koruma memuru olmak için sınavlara girdiği sırada gerçekleşiyor.Bir "güzel haber" de, İdare Mahkemesi'nden, İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek için gelmişti. Bu mahkeme, Akyürek'in görevden alınmasına ilişkin kararı iptal etmişti. Böylece, cinayetten bugüne kadar devletin yaptığı tek fiili işlem geri çekilmiş ve Akyürek, yeniden eski görevine dönmüştü.Yargılamanın devlet içindeki sorumluları rahatsız etmemesi, Dink'in 3. ölüm yıldönümünde binlerce kişinin katıldığı eylemlerle tepkiyle karşılanmıştı.12 Ekim 2009'da görülen bir önceki duruşmada mahkeme, bir gizli tanığın dinleneceğini bildirmiş ve teknik hazırlıkların yapılmasını istemişti.Bunun için tutuklu sanıklar Ogün Samast, Erhan Tunel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender ile tutuksuz sanıklar Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Salih Hacısalioğlu, Veysel Toprak, Osman Altay, Osman Hayal, Coşkun İğci, Halis Egemen, Yaşar Cihan, Erbil Susaman, Alper Esirgemez, Numan Şişman, Şenol Akduman, Mustafa Öztürk ve İrfan Özkan'ın duruşmaya getirilmesi talep edilmişti.Ayrıca mahkeme, Ergenekon Davası'nda psikolojik harekatlarda yer aldığı iddia edilen sanık Durmuş Ali Özoğlu ile ilgili bilgi-belgeler ile bu faaliyetlerin dayandığı eylem planlarının Ergenekon Soruşturması'nı yürüten savcılardan istemişti.Ayrıca avukatlar, Ergenekon Soruşturması'nı yürüten Savcı Zekeriya Öz'ün kendilerine gönderdiği, bir kısım Ergenekon sanıklarıyla Dink cinayeti davasının bazı sanıkları arasında ortak iletişim bulunduğunu gösteren şemayı incelemeye aldılar. Şemayla ilgili soruşturmaysa sürüyor.Daha önce, azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel'in kimlerle msn görüşmelerinde bulunduğunu Microsoft Corporation Şirketi'nden soran ancak olumsuz yanıt alan mahkeme, bu kez içerikleri ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli FBİ yetkililerine sordu.Mahkeme, Ergenekon Davası sanığı Sevgi Erenerol'un "Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri" konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kasım 2006'da verdiği seminere ilişkin CD kayıtlarının çözümünün İstanbul polisinden istedi.Müdahil avukatları, Dink Cinayetinde kamu makamlarının sorumluluğu sorgulanmadığı için dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımışlardı.AİHM, gazetecinin düşünceleri nedeniyle yargılanması, saldırılarının hedefi yapılması, ölüm tehditlerine rağmen korunmaması, suçlanan Emniyet görevlilerinin yargı önüne çıkarılmaması gibi yönleri değerlendiriyor.