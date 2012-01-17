-Hrant Dink cinayeti davasının 25. duruşması İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal katıldı. Davanın tutuksuz sanıklarından Ersin Yolcu da duruşmada hazır bulundu. Bir süre önce yapılan duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Rüstem Eryılmaz'ın karar vereceği yönünde uyarısında bulunması nedeniyle bu duruşmaya müdahil avukatlar ile bütün sanık avukatlarının katıldığı görüldü. Duruşmada, Kadriye Ceylan adlı bir kadının davaya müdahil olmak amacıyla mahkemeye dilekçe gönderdiği belirtilerek, Ceylan'ın dilekçesinde ''Oğlu Tolga Baykal Ceylan'ın 10 Ağustos 2005 tarihinden beri kayıp olduğu, gazeteci Mehmet Baransu'ya gönderilen bir ihbar mektubunda Ceylan'ın sanıklardan Osman Hayal ve arkadaşları tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldüğünü öne sürdüğü'' iddia ederek, mağdur olması nedeniyle davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunduğu aktarıldı. Bu taleple ilgili görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, talebin CMK'nın yasal koşullarını taşımadığını ve yerinde olmadığını belirterek, talebin reddine karar verilmesini istedi. Tutuksuz sanıklardan Osman Hayal'in avukatı Eda Salman da Savcı Usta'nın görüşüne katıldığını bildirdi. Mahkeme heyeti, Kadriye Ceylan'ın suçtan zarar gördüğüne ilişkin bilgi ve belge olmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmetti. Duruşmada daha önce sunduğu mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, mütalaasının aynen geçerli olduğunu ve tekrar ettiğini belirtti. Söz alan Dink ailesinin avukatlarından İsmail Cem Halavut, Savcı Usta'nın geçen duruşmada sunduğu beyanlarıyla ilgili söyleyeceklerinin olduğunu belirterek, Usta'nın sadece Hrant Dink'in cinayetine odaklanarak gerçeği göremediğini savundu. Avukat Halavut, Hrant Dink'in Türkiye'deki azınlık politikalarını eleştiren haberler üzerine hedef seçilip tehdit edildiğini ve öldürüldüğünü öne sürerek, Dink'in bu tür haberler yazmaması durumunda hedef seçilmeyeceğini ve öldürülmeyeceğini ifade etti. Savcı Usta'nın mütalaasında Dink cinayetiyle ilgili ''Ergenekon'' örgütünün Trabzon hücre yapılanmasını işaret ettiğini anlatan Halavut, oysa cinayetin sadece Trabzon hücre ayağıyla gerçekleşen bir cinayet değil, daha kapsamlı bir örgüt tarafından işlenmiş olabileceğini söyledi. Avukat Halavut, cinayette ihmali olan kamu görevlileri için defalarca mahkemeye başvuruda bulunduklarını ve bu görevlilerin yargılanmasını istediklerini hatırlatarak, bu taleplerine rağmen örgütün kapsamının ortaya çıkmadığını, Dink cinayetinin Malatya Zirve Yayınevi katliamı ve Trabzon'daki Rahip Santoro cinayeti olaylarıyla yönlerinin olmasına rağmen illiyet bağı kurulmasını sağlayacak delillere ulaşılamadığını ve kamu görevlilerinin yargılanması durumunda davaya ilişkin daha fazla delil toplanabileceğini dile getirdi. Savcı Usta'nın cinayete ilişkin örgütün Trabzon hücre yapılanmasına işaret ettiği halde Trabzon emniyetinin yargı karşısına çıkarılmamasını sorgulamadığını ve kamu görevlilerinin yargılanmasının üst örgütün deşifresi açısından önemli olduğunu belirten Halavut, Savcı Usta'nın sanıklardan Osman Hayal ile ilgili tespitinin dışında diğer tespitlerine kısmen katıldıklarını söyledi. Tutuksuz sanıklardan Osman Hayal'in yargılama sırasında çelişkili ifadeler verdiğini ve savcının belirttiğinin aksine cinayet sırasında Trabzon'da değil, İstanbul'da olduğunu düşündüklerini aktaran Halavut, Osman Hayal'ın de ''adam öldürmeye iştirak'' ve ''örgüt üyeliği'' suçlamasından cezalandırılması gerektiğini vurguladı.