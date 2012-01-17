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Hrant Dink cinayeti davasında karar İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2012 19:32

-Hrant Dink cinayeti davasında karar  İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan Yasin Hayal'i, ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.  Davayı karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 19 sanıklı davanın tutuklu sanıklarından Yasin Hayal'e ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.  Bütün sanıkların ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beraatına karar veren mahkeme heyeti, Erhan Tuncel'i Mc Donald's'ın bombalanması eylemine ilişkin 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

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