-Hrant Dink cinayeti davasında "karar" işareti İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Hrant Dink cinayeti davasında Mahkeme Heyeti Başkanı Rüstem Eryılmaz, 17 Ocak'a ertelediği duruşmada davaya ilişkin karar verebileceğini belirterek, tüm avukatlara duruşmada hazır olmaları uyarısında bulundu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, savcı Hikmet Usta'nın mütalaasına karşı savunması sorulan sanık avukatları, müvekkillerinin davadaki durumlarıyla ilgili görüş belirtti. Tutuklu sanık Yasin Hayal ile tutuksuz sanık Osman Hayal'in avukatı Eda Salman, ''Ergenekon'' davasına dayanılarak hüküm kurulduğu takdirde, henüz bitmemiş bir davanın bitmiş gibi kabul edileceğini belirterek, 10 sayfalık yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu. Avukat Salman, müvekkili Yasin Hayal hakkında verilecek hükümde, Hayal'in sosyal konumu, siyasi görüşü, aşırı sağ yanlısı tutumu ve içinde bulunduğu diğer koşullar göz önüne alınarak ve Hrant Dink'in sözlerinin, yazılarının Yasin Hayal'in iç dünyasında bir haksız tahrik, şiddetli öfke ve elem oluşturduğu gerekçesiyle TCK'nın 51. maddesi gereğince tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti. Sanıklardan Ahmet İskender ve Ersin Yolcu'nun avukatı Feyzullah Şama da verilecek hükümde müvekkilleriyle ilgili tahrik indirimi istedi. -Mahkeme Başkanından ''karar verileceği'' işareti- Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara karar vereceğini belirten Mahkeme Heyeti Başkanı Rüstem Eryılmaz, ''Duruşmayı 17 Ocak gününe erteliyoruz. Bütün sanık avukatlarının bu duruşmaya katılmasını istiyorum. Bir karar vermek istiyoruz artık, lütfen herkes gelsin'' dedi.