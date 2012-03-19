Hrant Dink cinayeti beyazperdeye taşınıyor

T24 - 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin öncesindeki süreç film oluyor.

Dink cinayetinin çncesini işleyecek 'Hile Yolu'nun yapımcılığını Grup Yorum'un eski üyelerinden Hakan Alak, senaristlik ve yönetmenliğini ise Çarşı grubunu anlatan 'Asi Ruh' belgeselinin yönetmeni ve Nesli Çölgeçen imzalı 'Denizden Gelen' filminin senaristi Ersin Kana üstlenecek.

Alak, imzalar atılmadığı için oyuncu kadrosunu açıklamıyor ancak önümüzdeki ay çekimlere başlayacaklarını dile getiriyor. Vizyon için ise yeni sezon beklenecek. 2009 yılında geçen filmde, aynı yılın şubat ve nisan aylarına denk gelen ve kamuoyunda 'Kafes Eylem Planı' olarak bilinen sürecin öncesi anlatılıyor. Alak, "Bir senaryo danışmanımız yok. Bağımsız bir film yapıyoruz. Herkesin bildiği güncel bir hikâye. Siyasal olarak bir tarafa yaslanması gibi bir durum söz konusu değil. Başta o dönemle ilgili yazılanlar ve mahkeme sürecini inceledik. Biz kendi sorumuzu sorup bir hikâye ortaya çıkardık" diyor.



Cinayetin değil, öncesinin filmi



Film, Hrant Dink'in ölümünden iki yıl sonrasında geçtiği için Hrant'ı kimse oynamayacak. Daha çok cinayetin arka planına inilerek, bir suç hikâyesi anlatılacak. Filmi kendi öz kaynaklarını kullanarak çekeceklerini söyleyen Alak, "Bu öyle bir sürecin hikâyesi farklı okumalara çok müsait. Ancak ortada insani bir dram var. Gerek Hrant olayının gerekse Malatya'daki Zirve Yayınevi'ne yapılan baskında o insanları oraya getiren bu sistemin nasıl işlediğini bir senaryo mantığı içinde anlatacağız. Bunları yaparken de; bütün bilgileri süzgecimizden geçirip ortaya spekülatif, yalan yanlış bilgilerle bir şey getirmeyeceğiz. Zaten o süreç yeterince ses getiren bir durumdu" şeklinde konuşuyor.



Mahkemeye ulaşmayan görüntü neydi?



Alak'a 'Hile Yolu'nu çekmesi için, kendisini harekete geçiren şeyin ne olduğunu soran Zaman gazetesine, "Temel fikri şu; Hrant Dink'in ölümüyle ilgili mahkemeye ulaştırılmayan görüntüler ve bir görgü şahidi vardı. O görüntüler nedir? Kısacası bütün filmin sorusu bunun üzerinden çıktı. Film cinayeti değil, süreci anlatıyor. Malatya ve Trabzon'da olanlar bize ilham kaynağı oldu. O gün orada ne olmuştu? Temel soru bu. Biz bir fotoğrafı anlatmaya çalışacağız. Ayrıca biz araştırmalara başladığımızda mahkeme sürüyordu. Nereye gideceği bilinmiyordu. Gerçi bir yere gitmedi" dedi.