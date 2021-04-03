Hrant Dink ailesi avukatları itiraz etti: İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi kararı hatalı ve hukuka aykırı

Hrant Dink ailesi avukatları, kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’ndaki karara itiraz etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi kapsamında yeniden görülen ve kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar 131’inci duruşmada çıkmıştı. Çok sayıda ismin beraat ettiği davada toplamda 33 beraat 27 mahkûmiyet kararı verilmişti. 4 sanığa müebbet, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet kararı çıkmıştı. Kararı hatalı ve eksik bulduklarını belirten Dink Ailesi avukatları 1 Nisan 2021 Perşembe günü karara itiraz ettiler ve itiraz dilekçelerini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne teslim ettiler.

TIKLAYIN - Hrant Dink cinayeti davasında karar çıktı: 33 beraat, 27 mahkumiyet, 4 müebbet, 2 ağırlaştırılmış müebbet

İtiraz dilekçesinde, “Cezalandırılmalarına karar verilmesi gereken sanıkların bir kısmının beraatine ve bir kısmı hakkındaki davanın zamanaşımı nedeni ile düşürülmesine ilişkin karar verilmesi, sanıkların bir kısmı hakkında düşük cezalara hükmedilmiş olması ve yanı sıra yargılama esnasında toplanmasını talep ettiğimiz delillerin tamamı toplanmadan karar verilmiş olması nedenleri ile İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi kararı hatalı ve hukuka aykırı olmuştur” denildi.

“Temyiz ve istinaf talebinde bulunmaktayız"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26.03.2021 tarihli duruşmada, cezalandırılmalarına karar verilmesi gereken sanıkların bir kısmının beraatine ve bir kısmı hakkındaki davanın zamanaşımı nedeni ile düşürülmesine ilişkin karar verilmesi, sanıkların bir kısmı hakkında düşük cezalara hükmedilmiş olması ve yanı sıra yargılama esnasında toplanmasını talep ettiğimiz delillerin tamamı toplanmadan karar verilmiş olması nedenleri ile İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi kararı hatalı ve hukuka aykırı olmuştur.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/32 E. numaralı dava dosyasında oluşturulan 26.03.2021 tarihli karara yönelik bir bütün olarak temyiz/istinaf talebinde bulunmaktayız. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğ edilmesi sonrası yasa yoluna başvuru gerekçelerimiz ayrıntılı olarak tarafımızdan beyan edilecektir.”