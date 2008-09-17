HPV aşısı vajinal kanserlerde de etkili

Rahim kanseri



Rahim ağzı kanseri

Gardasil, FDA tarafından daha önce, 9–26 yaş arası kız ve kadınlar için İnsan Papilloma Virüsü (HPV) tipleri 16 ve 18'in neden olduğu rahim ağzı kanseri; 6, 11, 16 ve 18'in neden olduğu kanser öncesi düşük dereceli genital lezyonlar ve 6 ve 11'in neden olduğu genital siğillerin önlenmesine yönelik onaylanmıştı.Alınan bilgiye göre, FDA, son araştırmalar çerçevesinde, aşının aynı yaş grubunda, HPV tipleri 16 ve 18'in neden olduğu vajinal ve vulvar kanserlerin önlenmesinde de etkili olduğunu onayladı.Vulvar ve vajinal kanserlerin önlenmesiyle ilgili FDA'ya sunulan araştırma kapsamında, 15 binden fazla katılımcı yaklaşık 2 yıl takibe alındı.Bu kişilerin yarısına orijinal çalışmanın bir parçası olarak Gardasil uygulanırken bu ilacın verilmediği diğer yarısı kontrol grubu görevi gördü.Gardasil'in, kanser öncüleri kabul edilen HPV tipi 16 ya da 18 açısından negatif olan kadınlarda, vulvar ve vajinal lezyonların önlenmesinde yüksek düzeyde etkili olduğu saptandı.Aşı uygulanmayan kontrol grubunda ise tümü HPV tipi 16 ya da 18 ile ilişkili olmak üzere, 10 kişide kanser öncesi vulvar lezyonlar, 9 kişide ise yine kanser öncesi vajinal lezyonlar geliştiği belirlendi.Gardasil grubundaki hiçbir kadında HPV tipi 16 ya da 18'den kaynaklanan vulvar ya da vajinal kanser öncesi lezyon gelişmediği tespit edildi.2 HPV tipi, aynı zamanda rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'ine neden oluyor.FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Jesse L. Goodman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşının, rahim ağzı kanserinin yanı sıra buna neden olan aynı virüslerden kaynaklanan vulvar ve vajinal kanserlerin önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteren güçlü kanıtlar bulunduğunu bildirdi.Goodman, bu bulgunun, HPV'ye karşı aşılanmanın ilave bir faydasını ortaya koyduğunu belirtti.Merck Sharp Dohme Dış İlişkiler Departman Direktörü Jeffrey Kemprecos da "FDA'nın onayı ile aşının sadece rahim ağzı kanserini değil, aynı zamanda vajina ve vulva kanserlerini önlemede de etkili olduğunun kanıtlandığını" söyledi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, HPV, bu ülkede cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon. Her yıl 6.2 milyon Amerikalı genital HPV ile infekte oluyor.Vücudun savunma sistemi, çoğu kadında HPV'yi temizleyip ciddi sağlık problemlerini önleyebiliyor.Bununla birlikte bazı HPV tipleri rahim ağzı, vajina ve vulvanın çeşitli bölgeleri ile diğer yerlerde yıllar sonra kansere dönüşebilecek anormal hücre çoğalmaları ortaya çıkarabiliyor.Uzmanlar, hiçbir aşının yüzde 100 etkili olmadığına, Gardasil'in bir kadının sahip olduğu HPV enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamadığına da dikkat çekiyor.Bu nedenle aşı uygulanmasından sonra bile kadınların düzenli olarak kanser öncesi değişikliklerin tespiti için Pap testi yaptırmaları öneriliyor.