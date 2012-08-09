HP'den tarihi zarar!

HP şirketi, 2012 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin öngörülerini kamuoyu ile paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, 2012 mali yılının üçüncü çeyreğinde şirket tarihinin gelmiş geçmiş en büyük zararının açıklanacağı belirtildi. HP 2012'nin üçüncü çeyreği için 9 milyar dolarlık zarar öngörüyor. Buna rağmen, şirketin hisse başına gelir beklentisi ise iyi seviyede gidiyor.

teknoblog.com'da yer alan habere göre, yapılan bir takım organizasyon değişikliklerinin ardından, şirket daha önce 0.94 ila 0.97 dolar olarak açıkladığı hisse başına gelir beklentisini 1 dolara çekti.

Bu beklenenden iyi performansın etkileri ise, şirketin 2008′de gerçekleştirdiği Electronic Data Systems satın alması ile tamamen sıfırılanacak.

Şirket 14 milyar dolar karşılığında gerçekleştirilen satın alma için yılın üçüncü çeyreğinde defterlerine zarar olarak 8 milyar dolar zarar yazacak. Şirket, bu işlemin ardından hisse balına 4.49 dolarlık bir gelir kaybı ve toplamda yaklaşık 8.85 milyar dolarlık bir zararın oluşmasını beklediğini açıkladı.